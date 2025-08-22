El PSOE de Jaén destaca la apuesta de la Diputación "por el municipalismo"

Archivo - Detallae de la fachada de la Diputación de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha resaltado este viernes "la apuesta y apoyo que la Diputación hace por el municipalismo" y ha puesto como ejemplo la concesión de casi 1,3 millones de euros a 65 ayuntamientos para que puedan atender necesidades imprevistas.

Se ha referido así a la cuantía que, desde el inicio del mandato en julio de 2023, se ha dotado a la línea específica para respaldar a los consistorios ante necesidades no previstas que surgen a lo largo del año y que se traducen en actuaciones de todo tipo.

"La Diputación de Jaén apoya mediante una constante colaboración y asistencia económica, jurídica y técnica a los ayuntamientos de la provincia", ha señalado este viernes en una nota el PSOE, que ostenta el gobierno de la citada administración.

Ha añadido que "los diputados y diputadas socialistas continuamente trabajan en consonancia con las entidades locales, marcando el carácter municipalista del ejecutivo provincial".

Al hilo, ha apuntado que estas ayudas ofrecen a los ayuntamientos poder atender necesidades como mejoras en caminos rurales e instalaciones deportivas o hacer más accesibles los edificios municipales.

El PSOE, además, ha destacado el "destacado sello socialista" que tiene la Diputación, "con proyectos ambiciosos e incluso tratando asuntos que no son de su competencia". Algo que es posible "gracias a que la Diputación provincial demuestra su enorme compromiso municipalista con el desarrollo local".

"Una Administración provincial que hace de escudo frente a las nulas políticas de la Junta de Andalucía del Partido Popular en la provincia, como el inexistente plan de empleo que Moreno Bonilla prometió o con la reducción de la financiación a los ayuntamientos, en la que la provincia de Jaén es de las más afectadas", ha afirmado.

Al respecto, el PSOE jiennense ha lamentado que "no asumen siquiera sus propias competencias y labores encomendadas, dejando en otra materia más, el Partido Popular, abandonados a los jiennenses".