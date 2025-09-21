PSOE de Jaén dice que la Junta "no quiere renovar los contratos de las trabajadoras" de las centralitas hospitalarias

Reunión mantenida por el prupo parlamentario Socialista y las representantes de las trabajadoras. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado este domingo que la Junta de Andalucía "quiere volver a la carga contra las trabajadoras de las centralitas de los hospitales comarcales" y que "no quiere renovar sus contratos".

En una nota, la parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha advertido que "todo sigue obedeciendo "a la estrategia del PP y de Juanma Moreno para seguir socavando los servicios públicos sanitarios".

Así lo ha manifestado tras la reunión mantenida por el grupo parlamentario Socialista y las representantes de estas trabajadoras, a quienes se trasladó el apoyo del PSOE ante la percepción de que "la Junta no quiere renovar los contratos para atender las centralitas" de estos hospitales".

"No les basta con cerrar quirófanos, quitar especialidades de los hospitales comarcales o reducir personal, también quieren reducir servicios públicos directos que se prestan a los ciudadanos como los de las centralitas. Así que estas mujeres ven una vez más en peligro sus puestos de trabajo", ha señalado.

La parlamentaria explicó que las trabajadoras "no saben si van a seguir cuando acabe este año, porque la Junta no les ha dado respuesta". Así las cosas, reclamó a la consejera de Salud que "dé la cara" y "que aclare la situación tanto del servicio como de las trabajadoras "ante esta incertidumbre que el propio PP ha provocado".