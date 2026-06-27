El PSOE de Jaén exige a la Junta el arreglo integral de la carretera de circunvalación ante la "reivindicación vecinal"

La concejala socialista María del Carmen Angulo junto a representantes vecinales en la carretera de circunvalación. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Jaén una moción para exigir a la Junta una actuación integral de mejora, conservación y seguridad en la carretera A-6050R1, antigua J-222, conocida como carretera de circunvalación a su paso por la ciudad, ante la "reivindicación vecinal".

Tal y como ha concretado la formación en una nota, la concejala María del Carmen Angulo ha visitado esta vía junto a representantes de las asociaciones vecinales de El Almendral, La Glorieta y San Felipe, así como de la Federación Objetivos Comunes, OCO, para "respaldar una reivindicación vecinal que se extiende a distintos barrios y que reclama una solución definitiva al deterioro que presenta esta carretera".

Angulo ha señalado que el Grupo Socialista acompaña a los vecinos en una demanda "que no puede seguir siendo ignorada por la Junta", administración titular y competente sobre la vía. "Venimos a hacernos eco y a acompañar a los vecinos y vecinas en su reivindicación. No venimos a apropiarnos de ella, sino a llevarla al Pleno del Ayuntamiento de Jaén para que tenga una respuesta", ha afirmado.

La edil socialista ha precisado que la carretera de circunvalación es una infraestructura "fundamental" para la movilidad de la ciudad, al conectar la zona oeste y suroeste con la zona sur de Jaén y servir de enlace entre barrios, zonas residenciales, equipamientos públicos, espacios deportivos y otros accesos estratégicos de la capital.

La moción recoge la preocupación trasladada por las asociaciones vecinales ante el deterioro de la carretera, agravado tras el periodo invernal y los episodios de lluvias. Los colectivos han criticado los problemas en el firme y el acerado, socavones y grietas, deterioro de márgenes y elementos auxiliares, así como deficiencias que repercuten directamente en la seguridad y movilidad de vecinos, conductores y visitantes.

En contexto, la vía conecta entornos como el edificio de Recaudación de la Diputación Provincial, La Granja, San Felipe, La Glorieta o el Parque del Seminario, así como instalaciones de referencia como el Estadio de La Victoria y el Olivo Arena. También constituye uno de los accesos al Parador Nacional de Turismo de Santa Catalina y al Castillo de Jaén, por lo que su estado "afecta igualmente a la imagen de entrada a uno de los principales espacios patrimoniales y turísticos de la ciudad".

"Los vecinos entienden que esta petición no puede resolverse con un parche", ha subrayado Angulo, que ha criticado que la única intervención visible de la Junta haya tenido hasta ahora un carácter "puntual, insuficiente y meramente estético". "Estamos hablando de una carretera esencial para Jaén, que soporta el tránsito diario de muchas personas y que necesita una actuación seria, completa y sostenida en el tiempo", ha añadido.

Por ello, la iniciativa socialista reclama a la Administración autonómica una intervención que incluya la mejora del firme, la adecuación de márgenes y cunetas, la revisión y mejora de la señalización, el refuerzo de la iluminación y la actuación en aquellos puntos que presentan mayor deterioro o vulnerabilidad, con el objetivo de "garantizar una circulación segura".

Asimismo, el PSOE solicitará que la Junta incorpore esta actuación a su planificación presupuestaria y destine una "partida suficiente" para acometer el arreglo integral de la A-6050R1, una carretera de 6,57 kilómetros cuya situación requiere una intervención de mayor alcance que el mantenimiento ordinario.

Angulo ha señalado que Jaén va a experimentar una "mejora significativa" gracias a los 86 millones de euros movilizados por el Ejecutivo para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas, pero ha reclamado a la Junta que no se desentienda de las infraestructuras de su competencia.

"La Junta cuenta con el mayor presupuesto de su historia y con una financiación reforzada por las entregas a cuenta del Gobierno de España. No hay excusas para seguir dejando esta carretera sin la atención que merece", ha concluido.