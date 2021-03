El PSOE de Jaén exige a la Junta "que deje de estorbar en Martos" y "no obstaculice la ampliación de suelo industrial

JAÉN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía "que deje de estorbar" en Martos y que "no obstaculice" la ampliación de suelo industrial en su polígono que se había proyectado en la anterior legislatura y que "mantiene paralizada".

"Exigimos a la Junta que impulse ya la ampliación de suelo por el método que prefiera. Por el heredado o por uno nuevo. Pero que trabaje de una vez y cumpla con su obligación dando respuesta a esta reivindicación necesaria para generar riqueza y empleo", ha afirmado en una nota la parlamentaria socialista Mercedes Gámez.

En este sentido, ha preguntado al Gobierno autonómico "qué avances ha registrado para ampliar el suelo industrial en Martos" y ha señalado que el delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella, aseguró en julio de 2020 que "estaban barajando todas las opciones posibles" para poder dar respuesta a esta reivindicación de la ciudad, de su sector empresarial y de su Ayuntamiento.

"Nueve meses después no hay ninguna noticia, ni siquiera de la realización de ninguna gestión por parte del delegado. La Junta no ha hecho nada, quiere dejar morir esta necesaria reivindicación para la ciudad de Martos y no lo vamos a consentir, porque hay en juego desarrollo económico y empleo para Martos, la comarca y el conjunto de la provincia de Jaén", ha lamentado.

Al hilo, ha cuestionado a Estrella "qué ha estado haciendo todo este tiempo para solucionar su propia negativa a continuar con el procedimiento que se quedó encauzado con el anterior gobierno socialista de la Junta". Ha destacado, además, que era un acuerdo a tres bandas entre Junta, Ayuntamiento y empresarios "que el PP "no quiso continuar por puro capricho político" al ser un "proyecto heredado con sello socialista".

Sin embargo, según ha añadido, Estrella garantizó que estaban trabajando en otras alternativas "y que habría ampliación de suelo". "A día de hoy, nadie sabe nada de esas presuntas alternativas en Martos. Sólo se sabe que el tiempo transcurre, que vamos camino de los dos años y medio de legislatura y que han sido dos años y medio perdidos para este proyecto tan necesario en la ciudad", ha dicho.

Para la parlamentaria del PSOE jiennense, la actitud de la Junta es "muy grave" por cuanto "supone un freno a las posibilidades de expansión empresarial, desarrollo económico y generación de empleo en una zona como Martos, que es un referente de éxito en los últimos años en esta materia".

"Es increíble que la Junta del PP, en vez de sumar y aportar para que haya crecimiento económico, se dedique a entorpecer y poner palos en las ruedas a estos pujantes sectores productivos", ha reprochado, no sin considerar que este es "otro ejemplo más de la política irresponsable de tierra quemada" de los actuales responsables autonómicos.

Al hilo, ha aludido a otros "logros", como la "paralización" de la Autovía del Olivar entre Martos y Alcaudete o "la renuncia sin ponerse colorado a su propia promesa de convertir en autovía" la A-306 Torredonjimeno-El Carpio.