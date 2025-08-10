PSOE de Jaén exige a la Junta la devolución de 4,5 millones por doble financiación para poner en marcha el tranvía

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la ciudad de Jaén ha lamentado este domingo el retraso sin justificación para la puesta en marcha del tranvía, sobre la cual ha considerado que "todo apunta a que tampoco será en 2025 cuando lo veamos salir de cocheras", en palabras del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras.

Higueras recuerda que "fue en abril cuando se produjo aquella escena bochornosa en la que el delegado de la Junta culpó al Ayuntamiento del retraso, enviamos en dos días documentos que no eran para necesarios para esta licitación y han tardado cinco meses en sacar un pliego que la Junta decía que tenía preparados", según una nota de este partido.

A su juicio, este "es uno más de los sinsentidos a los que la Junta de Andalucía nos tiene acostumbrados con el tranvía y con cualquier proyecto que depende de su competencia".

Ese sinsentido lo ha concretado en el hecho de que el Gobierno de Juanma Moreno haya querido ingresar dos veces más de 4,5 millones de euros por el mismo concepto: la puesta a punto del tranvía.

"Nos lo cobran a nosotros cuando ya lo tienen ingresado desde hace meses por parte del Gobierno central de una ayuda de fondos europeos que se contempló para ese mismo fin", ha afirmado.

"Esos retrasos y ese cobro por duplicado sin atender la petición que le venimos haciendo de la devolución de esa cantidad son solo dos ejemplos del modus operandi que la Junta tiene con esta ciudad, que se repite en la ciudad sanitaria, en la ciudad de la justicia, en la falta de política de vivienda, o en la falta de inversiones en Educación."

El portavoz socialista argumenta que "tampoco en el caso del tranvía tenemos nada especial que agradecer a la Junta porque en pleno agosto saque por fin las licitaciones que está anunciando porque los jiennenses terminaremos pagando a través del Ayuntamiento una parte de esa inversión una vez eche a andar la infraestructura".

Pone como ejemplo que "que todos los trabajos de mantenimiento que se deben estar haciendo ahora para la puesta a punto valorados en 9,5 millones de euros han salido del esfuerzo de las y los jiennenses: no los paga el gobierno andaluz sino que lo estamos pagando ya los jiennenses religiosamente".

"Y puesto que así lo estamos haciendo, es hora también de exigirle a Moreno Bonilla que ni la limpieza, ni el arreglo del adoquinado se están haciendo, a pesar de que es la Junta quien tiene la titularidad de todo el trazado y del sistema tranviario", ha afirmado.