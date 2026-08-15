El PSOE de Jaén exige a la Junta "que no demore más la construcción de viviendas protegidas en la capital"

La secretaria de Política Municipal de los socialistas jiennenses, África Colomo, en una imagen de archivo. - PSOE

JAÉN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén capital ha exigido a la Junta de Andalucía que "no demore más la construcción de vivienda protegida en la capital" y "aproveche para ello tanto el suelo que tiene a su disposición como las herramientas que contempla el propio decreto andaluz de vivienda".

La secretaria de Política Municipal de los socialistas jiennenses, África Colomo, ha recordado en un comunicado que el Ayuntamiento "hizo sus deberes" hace más de un año y "cerró un inventario de 130 parcelas que permite movilizar alrededor de 19.000 metros cuadrados de suelo con capacidad para desarrollar más de 500 viviendas protegidas en distintos puntos de la ciudad".

"Más de un año después, sin embargo, la Junta sigue sin convertir ese suelo disponible en una sola nueva promoción de vivienda protegida en la capital", ha apostillado.

Ha señalado, asimismo, que "la Junta pidió a los ayuntamientos que identificáramos suelo disponible y Jaén respondió. Hay suelo, hay capacidad para construir más de 500 viviendas y existe una necesidad de vivienda asequible. Lo que falta en Jaén no es suelo, es que la Junta se mueva".

La también concejala de Urbanismo del Consistorio capitalino se ha referido así al anuncio realizado por la Junta de Andalucía de la movilización de suelo público para promover 3.678 viviendas en la comunidad, de las que 237 corresponden al conjunto de la provincia de Jaén.

La responsable socialista considera que el Gobierno andaluz "debe aclarar ahora qué parte de ese anuncio se traducirá en vivienda en Jaén capital, en qué suelos y con qué calendario, ya que la Administración autonómica no ofrece más información al respecto".

"Nos parece bien que se anuncien nuevas viviendas en Andalucía y en la provincia. Lo que ya no nos vale es que Jaén vuelva a aparecer en una cifra global sin saber qué le toca realmente a la capital. Queremos saber cuántas viviendas se van a construir en nuestra ciudad, dónde y cuándo", ha apuntado Colomo.

Además, ha añadido que "el Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa capacidad para más de 500 viviendas protegidas. Ahora le toca a la Junta demostrar con hechos que Jaén capital también forma parte de sus planes".

En este punto, ha recordado que "la elaboración de esta bolsa de suelo para VPO se realizó en coordinación con los servicios técnicos autonómicos y que el propio Decreto de Vivienda contempla mecanismos de colaboración entre ambas administraciones".

Por ello, ha reclamado al Gobierno andaluz "que active las fórmulas necesarias para que los solares identificados puedan convertirse en nuevas promociones de vivienda protegida".

"Aquí no partimos de cero. Hay un trabajo técnico hecho, suelo identificado y un Ayuntamiento dispuesto a colaborar. La Junta tiene las competencias y tiene encima de la mesa dónde actuar. Que pase del anuncio a las viviendas", ha sostenido.

Por otro lado, Colomo ha añadido que la Administración autonómica "cuenta además con patrimonio propio en Jaén capital que lleva años pendiente de desarrollo, especialmente en el centro histórico, y ha puesto como ejemplo el solar de Hornos Negros".

Al respecto, ha recordado que Miguel Contreras, actual delegado territorial con competencias en Vivienda, "conoce de primera mano la situación de estos suelos y reclamó actuaciones en Hornos Negros durante su etapa como concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento".

"Lo que antes exigía Contreras desde la oposición ahora depende de él. Tiene las competencias, conoce el problema y tiene la oportunidad de demostrar que aquellas reivindicaciones eran algo más que palabras", ha agregado.

Así, Colomo ha insistido en que la vivienda "debe abordarse desde la cooperación entre administraciones" y ha recordado que el Gobierno municipal liderado por Julio Millán "está trabajando también en la recuperación de la política pública de vivienda de la ciudad".

"Jaén necesita vivienda asequible para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, para facilitar el acceso a una vivienda a las familias y también para acompañar el crecimiento y las nuevas oportunidades económicas que está generando la ciudad. Jaén no necesita más anuncios sobre vivienda, necesita que las viviendas se hagan realidad. El Ayuntamiento ha hecho su parte. Ahora le toca a la Junta hacer la suya", ha concluido Colomo.