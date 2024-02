PSOE-Jaén exige seis comedores escolares pendientes y la Junta anuncia una nueva licitación "inminente" tras un recurso

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de los seis comedores escolares en Jaén "prometidos desde hace dos años" y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha anunciado una nueva licitación "inminente" después de que se haya resuelto el recurso planteado por empresas en la anterior.

La situación de estos servicios ha llegado este jueves al pleno del Parlamento andaluz a través de una pregunta de la diputada socialista Ángeles Férriz, quien ha afirmado que el Gobierno autonómico "anunció a bombo y platillo", en algunos casos el curso pasado, en centros educativos de Jaén, Torredonjimeno, Jimena, Iznatoraf, La Guardia, Noalejo y Capillo de Arenas.

A su juicio, "detrás del incumplimiento" lo que hay es una "incapacidad de gestión", un "desapego cada vez menos disimulado hacia la educación pública", una "falta de respeto y sensibilidad hacia las familias y hacia las ampas y hacia los alcaldes" y un "desprecio hacia los servicios públicos en el ámbito rural".

"Un comedor escolar que no se pone en marcha es un cóctel explosivo contra municipios que luchan cada día para que sus vecinos no se vayan de sus municipios. Porque un comedor escolar menos es una oportunidad menos de conciliar la vida laboral y la vida familiar, es una oportunidad menos de tener un proyecto de vida y una oportunidad más para que la gente se vaya de los pueblos", ha lamentado Férriz.

Por ello, ha reclamado la puesta en marcha de estos seis comedores anunciados con "fanfarria" y "dejar de perjudicar a familias" que, en algunos casos, "llevan dos años esperando". Una situación que, según ha afeado, se enmarca en el "ninguneo" a la provincia de Jaén, donde "ya tuvieron dos cursos a 1.500 familias sin comedores escolares"; han "cerrado seis colegios públicos" y 163 clases de Infantil y Primaria.

A ello ha sumado el aumento del precio del comedor, aula matinal y actividades extraescolares y el "colmo" de poner "en riesgo el pan y aceite" de oliva para la celebración del Día de Andalucía, diciendo "que el aceite está caro, vaya apoyo al sector", y encargándolo después "en una plataforma sancionada por poner alimentos en mal estado después de rechazar cuatro cooperativas de Jaén".

"Como empresa de márketing, geniales, como empresa de demolición pública, fantásticos, pero como gobierno comprometido con mi provincia, un suspenso como una catedral", ha manifestado la parlamentaria del PSOE jiennense.

PROCEDIMIENTO

La consejera, por su parte, ha defendido que llevan "meses trabajando para resolver el problema" de estos seis comedores escolares, de los que dos que fueron autorizados el curso 2022-2023, salieron a licitación "y se quedaron desiertos".

"Este pasado año esos dos comedores los hemos incorporado un lote mayor donde van los otros cuatro que empezaban este curso escolar", ha añadido. Sin embargo, "las empresas de restauración colectiva recurrieron el concurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja).

"¿Usted cree que yo estoy contenta con que se me pare una licitación? Sabe perfectamente que puede ocurrir y, lamentablemente, ha ocurrido. No fue hasta el 20 de octubre cuando hemos recibido la resolución del Tarcja y está a punto de salir de manera inminente una nueva licitación de todos los comedores", ha dicho Del Pozo, no sin desear que esta vez haya "vaya bien y empiecen a funcionar".

En este punto y tras recalcar que "no se autoriza un comedor cuando no hay voluntad y no hay presupuesto", ha asegurado que estos comedores "no tienen ningún problema" y la situación se ha debido a "un problema de la tramitación de la licitación administrativa".

De ahí que la titular de Desarrollo Educativo haya considerado que "no porque se venga aquí a decir tantas cositas", con "mucho batiburrillo, mucha mezcla, mucho lío" por parte de la parlamentaria socialista, "la gente la va a creer", ya que "tienen un pasado muy desastroso".