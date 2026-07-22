PSOE Jaén habla de "auténtica chapuza" de la Junta en los caminos rurales y pregunta "a dónde se está yendo el dinero"

Visita al camino de Buhedos - PSOE

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado la "auténtica chapuza" que, a su juicio, está realizando la Junta de Andalucía con el arreglo de los caminos rurales en la provincia. Los socialistas han avanzado que van a llegar "hasta el final" para esclarecer "qué es lo que está pasando con estos arreglos" y determinar "a dónde se está yendo el dinero" presupuestado que no se ha ejecutado.

Así lo han manifestado el parlamentario andaluz Víctor Torres y el alcalde y secretario general del PSOE de Martos, Emilio Torres, durante una visita al camino rural de Buhedos, en el término municipal de Martos (Jaén).

Según han criticado, a esta localidad le correspondía la intervención en cuatro caminos rurales con un presupuesto total de 280.000 euros, una inversión que aseguran que no se refleja en el estado actual de las vías.

Víctor Torres ha señalado que en el camino de Buhedos "no se pueden ver dónde están esos 280.000 euros", ya que, según ha explicado, "solo ha pasado un tractor con una cuchilla" y, "si acaso, en algún tramo han echado un poco de zahorra".

El parlamentario ha denunciado que no se ha construido ninguna cuneta, no se han sacado las aguas ni ha intervenido maquinaria pesada, estimando que el gasto real no habrá superado los 20.000 o 30.000 euros.

Ante esta situación, el parlamentario socialista ha preguntado "qué licitación se ha hecho, qué memoria de actuación hay en cada camino, cuáles son las unidades de obra y quién va a recepcionarlas". "Si se iban a invertir 280.000 euros y al final, por poner una cifra, han sido 30.000, ¿dónde han ido los 250.000 euros restantes?", ha cuestionado, advirtiendo de que la Junta de Andalucía "tiene que dar muchas explicaciones".

Asimismo, Víctor Torres ha recordado que la Junta "había vendido" 15 millones de euros para el arreglo de caminos rurales en la provincia de Jaén, en contraste con los 65 millones de euros aportados por el Gobierno de España, a pesar de no ser una materia de su competencia.

"Detrás de la maquinaria de propaganda y publicidad de la Junta, ahora vemos la realidad en este camino de Buhedos, donde han ejecutado una auténtica chapuza", ha sentenciado.

Por su parte, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha detallado que, de los cerca de cincuenta caminos rurales con los que cuenta el municipio, la Junta de Andalucía solo concedió el arreglo de cuatro de ellos: Coto, Parrizales, Maleza y Buhedos.

En el caso concreto de Buhedos, el presupuesto asignado era de 140.000 euros para un tramo de "poco más de dos kilómetros". El regidor ha mostrado su sorpresa al comprobar que el nivel de ejecución de la obra ha sido "mínimo" y con un acabado "pésimo". "Apenas se ha intervenido en nada. Cuando vengan las primeras lluvias, este camino será impracticable", ha alertado, tras apuntar que en el camino de Maleza también se ha detectado únicamente "un leve parcheo".

Emilio Torres ha comparado esta actuación con la gestión del Ayuntamiento de Martos, que en el año 2025 arregló hasta 36 kilómetros de carriles, por lo que considera injustificable el estado del camino de Buhedos con el presupuesto asignado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Por ello, el responsable socialista ha garantizado que presentarán un escrito a través de la Delegación de Agricultura para solicitar las valoraciones iniciales, conocer qué nivel de obras se han ejecutado realmente y cuál es su valor real. "Queremos saber dónde está el dinero que no se ha invertido aquí", ha concluido.