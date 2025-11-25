PSOE Jaén insta a Catalina García a contar "todo lo que sabe" sobre la adjudicación de contratos sanitarios

Archivo - Jose Latorre en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, José Latorre, ha instado a la exconsejera de Salud, Catalina García, a que "cuente todo lo que sabe y diga la verdad sobre la adjudicación irregular de contratos sanitarios".

Latorre ha indicado en un comunicado que las últimas novedades judiciales sobre el caso de los contratos del SAS "vuelven a poner en el punto de mira al PP de Jaén, en el centro de la corrupción sanitaria en Andalucía".

Anticorrupción ha pedido ya la declaración de la consejera jiennense Catalina García para que aclare si pidió cambiar la fiscalización de los contratos sanitarios de emergencia cuando era viceconsejera de Salud.

"Catalina García ha jugado un papel fundamental en la administración sanitaria andaluza en estos últimos años y, por tanto, tiene mucho que aclarar sobre su papel en esta presunta trama corrupta", ha dicho el dirigente socialista.

Ha añadido que la declaración de Catalina García "va a ser clave, puesto que tiene explicar si fue ella la que propuso el cambio en la fiscalización de esos contratos". Esa modificación, según Latorre, permitió acabar con los controles previos, de manera que "primero se abonaban los contratos y después se procedía a su fiscalización" y así se abrieron "las puertas al descontrol de los fondos públicos".

Para Latorre, se está "ante un escándalo de primera magnitud que afecta de lleno al Gobierno de Moreno Bonilla, que tiene a tres gerentes del SAS investigados" y que "sin duda, es el ejemplo más palmario de que el PP ha venido a la Junta de Andalucía a favorecer a la sanidad privada, jugando con la salud de los andaluces y desviando millones de euros de dinero público para que unos pocos puedan hacer negocio".