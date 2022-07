El PSOE de Jaén insta a la Junta a declarar de interés de Andalucía las obras de las canalizaciones de la presa de Siles

JAÉN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en la Diputación de Jaén presentará en el próximo pleno una moción para "mostrar su apoyo a los regantes de la presa de Siles, exigiendo a la Junta de Andalucía que declare de interés de la Comunidad Autónoma las obras de las canalizaciones de riego".

Así lo ha indicado este viernes en una nota la portavoz socialista, Pilar Parra, quien ha añadido que "Moreno Bonilla lo dijo a viva voz en la presa hace más de tres años", pero "ese compromiso todavía no se ha hecho efectivo" y se ha convertido en "otro engaño más".

"Siendo candidato, prometió construir las canalizaciones de riego de la presa de Siles, ratificando que no solo era un compromiso del PP sino también del propio Moreno Bonilla. No lo hizo en su anterior etapa de gobierno y nos tememos que ahora, con más respaldo, no tendrá excusas para su realización. Ahí están las hemerotecas que dan testimonio de su compromiso incumplido tanto desde el punto de vista político como personal", ha dicho.

Parra ha afirmado que esta infraestructura --que no ha entrado en uso desde su inauguración en 2015 ante la falta de acuerdo entre las administraciones autonómica y estatal sobre a quién corresponde asumir las conducciones-- siempre ha sido un proyecto en el que el PSOE ha puesto "el mayor esfuerzo y compromiso político" para dar respuesta a una "reivindicación histórica de regadío" en la comarca de Segura.

Al respecto, ha señalado que "fue un gobierno socialista el que licitó su proyecto constructivo y ejecución de las obras en 2006, realizándose todos sus trámites administrativos en el 2007 e iniciándose su obra en 2008", todo ello, "en tiempo récord".

Un compromiso basado en el Plan Activa Jaén, a través del que se licitaron entre los años 2006 a 2011 más de 305 millones de euros en obras, según ha agregado la portavoz.

Junto a la petición al Gobierno andaluz y con el objetivo de hacer posible el avance del regadío, el PSOE instará a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a la depuración de las duplicidades existentes en la Asociación de Regantes de la Presa de Siles "que evite el intento de acaparar toda la dotación de riego de la presa sin tener en consideración al resto de comunidades de la comarca".

Igualmente, solicitará al Organismo de cuenca que se reparta de forma equitativa la dotación de riego de reserva de los 6,188 hectómetros cúbicos entre todas las comunidades de regantes.

EMPLEO

La segunda moción que presentará el Grupo Socialista en el próximo pleno de la Diputación irá encaminada a solicitar "un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén para cofinanciar los proyectos de empleo que se presenten a nuestra convocatoria o a cualquier otra medida que considere la Consejería y que sirva para atender aquellos proyectos empresariales que más contribuyan al desarrollo económico y la creación de empleo en la provincia".

Parra ha manifestado que, desde septiembre de 2020 hasta hoy, "esta Diputación ha seguido ejecutando el Programa de Empleo Intensivo sin contar con la ayuda ni la financiación de la Junta". Y ello, a pesar de que "está dando unos resultados positivos para la provincia".

"Está contribuyendo a atraer empresas, a favorecer el crecimiento de las ya existentes, a incrementar y diversificar la actividad productiva y, lo que es más importante, a la creación de empleo que es nuestro objetivo último", ha concluido.