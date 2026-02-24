PSOE de Jaén insta a la Junta a modificar los requisitos para ayudas por daños causados por inclemencias meteorológicas

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz del PSOE en la Diputación de Jaén, Pilar Parra. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en la Diputación de Jaén instará a la Junta de Andalucía en el próximo pleno a modificar los requisitos de acceso a las ayudas por los daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos.

En concreto, pide cambiar de forma urgente el Decreto Ley 4/2025 que establece el Plan Municipal de Emergencia como requisito excluyente, recuperando su consideración como criterio valorable, según ha explicado este martes en una nota la portavoz socialista Pilar Parra.

Ha denunciado que esa modificación del Decreto Ley 4/2025, que fue aprobada en solitario por el Partido Popular, "deja fuera a un gran número de municipios" jiennenses, que "no disponen de este plan municipal de emergencias al carecer de medios técnicos o recursos económicos suficientes, sin que la Junta haya puesto en marcha mecanismo alguno para facilitar a los ayuntamientos estos medios".

"La exigencia de planificación preventiva es legítima y compartida, pero imponerla como condición excluyente sin haber articulado previamente líneas específicas de financiación y asistencia técnica para su elaboración supone trasladar cargas a los municipios más vulnerables", ha argumentado.

Parra ha añadido que también exigirán al Gobierno andaluz la puesta en marcha una línea específica de financiación y asistencia técnica para la elaboración de planes municipales de emergencia, destinada a municipios menores de 20.000 habitantes.

Asimismo, se instará a la Junta a volver a incluir ayudas a los caminos rurales, dada su importancia para las tareas agrícolas y su impacto en la economía de la provincia de Jaén, en lugar de excluirlos expresamente.

"Nuestros alcaldes y alcaldesas y nuestros agricultores no logran entender por qué se excluyen los caminos rurales, tan necesarios e importantes para el acceso a fincas, cooperativas, etcétera para una provincia como Jaén donde tiene tanto peso la agricultura", ha dicho.

Por último, los socialistas piden incrementar la "escasa" partida de 50 millones destinada en el Plan Andalucía Actúa a las entidades locales, de modo que "dé cobertura real y suficiente" a los daños en infraestructuras e instalaciones afectadas de titularidad municipal.

La portavoz del PSOE ha considerado que "la Junta de Andalucía debería de mirar más hacia el Gobierno de España", que ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para Andalucía y Extremadura con un presupuesto de 7.000 millones de euros.

"Un paquete de medidas amplio y acertado que se concentra en ayudas directas para familias desalojadas, reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias estatales, exenciones fiscales y ayudas directas para hostelería, comercio minorista medias laborales y de seguridad social", ha concluido.