El PSOE de Jaén lamenta que la Junta "va a rebufo" de la escalada de contagios en la provincia

JAÉN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado que la Junta de Andalucía "va a rebufo" del crecimiento de los contagios de covid-19 en la provincia, sin plantear "medidas proporcionadas" a la situación existente, "con más de 500 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas y con 175 hospitalizaciones, 20 de ellas en la UCI".

Así lo ha señalado este viernes en una nota la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, para la que las directrices adoptadas por el Gobierno autonómico son "insuficientes" en el territorio jiennense de Jaén habida cuenta de los datos de evolución de la enfermedad.

Por ello, ha aludido a una "falta de valentía" para tomar decisiones "que son de su absoluta competencia y responsabilidad". Y es que, según ha añadido, Jaén es la segunda provincia andaluza con mayor tasa de contagios, superando ya los 500, y la tercera con más brotes en la última semana, con 44 pueblos que superan los 500 contagios.

A esto ha sumado la situación en varias residencias en Jaén, Linares, La Carolina y Santiago Pontones, que suman cerca de 300 casos. "Con este escenario, la Junta plantea medidas tibias y en apenas cuatro o cinco pueblos de la provincia. No parece suficiente. Aquí hay comunidades que están tomando decisiones de calado para frenar el virus, mientras la Junta de Andalucía sigue de perfil", ha alertado.

Férriz ha considerado que la Junta "está sobrepasada" por la crisis, pero ha añadido que "tampoco da la impresión de que tenga empeño en superar esta situación de arrollamiento en la que se encuentra". A su juicio, "parece que tiene más interés en que otras administraciones le saquen las castañas del fuego, ya sean los sufridos y agotados ayuntamientos o su denostado Gobierno de España".

Ha subrayado que la Junta de Andalucía "está al mando" de la lucha contra la pandemia, "como reclamaba el PP cansinamente en los meses de mayo y junio, y le pide por ello que "esté a la altura de las circunstancias, asuma su responsabilidad y adopte decisiones de calado para frenar la escalada de contagios en la provincia de Jaén", porque la realidad es que a día de hoy "el virus va por muy delante del Gobierno andaluz".

Según ha lamentado, "especialmente crítica" es la situación en las residencias de Mayores, donde la Junta "debería actuar con mayor intensidad y rapidez" tal y como le están reclamando de manera dramática desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores.

En esta línea, ha preguntado a la Administración regional "qué ha estado haciendo en las últimas semanas en las cuatro residencias afectadas de la provincia de Jaén" y le exige que "se ponga las pilas urgentemente para atajar la situación en estos centros, porque nuestros mayores y sus familias no se merecen esto".

"La realidad es que la Junta tampoco ha sabido afrontar la crisis en nuestras Residencias y que cuando se producen casos como los que estamos conociendo es cuando se comprueba el alcance de esa ausencia total de planificación y medidas de la Junta en meses anteriores", ha afirmado.

LA MAYOR TASA EN FRAILES

Por otro lado, desde el PSOE se han referido, de forma concreta, a la situación en Frailes para lamentar que la Junta no haya anunciado la realización de un cribado masivo en este municipio "a pesar de tener la tasa más elevada de contagios de toda la provincia de Jaén, con casi 2.300 contagios por cada 100.000 habitantes".

"Los vecinos de Frailes no comprendemos lo que está ocurriendo; sólo vemos que Frailes lleva dos semanas con una tasa elevada de contagios y no entendemos la falta de medidas por parte de la Junta de Andalucía para atajar la situación en nuestro pueblo", ha manifestado en una nota el concejal y secretario general de la Agrupación Socialista, Domingo Martínez.

Al hilo, ha mostrado su asombro por la "pasividad" de la alcaldesa, Encarnación Castro, que sigue sin solicitar esta medida, y por el "olvido" del Gobierno autonómico, "que sí ha impulsado el cribado en municipios con menor incidencia". A su juicio, más allá de los rastreos, es fundamental realizar el cribado "para la detección precoz de la enfermedad, frenar los contagios y evitar así más sufrimientos a las familias".

Ha agregado que ante "la inacción de la alcaldesa", el PSOE envió dos cartas a la delegada territorial de Salud, Trinidad Rus, para informarle de la complicada situación y pedir "medidas más contundentes" para frenar esta escalada. Además de las acciones que considerara oportunas, se solicitaba específicamente que el cribado masivo en Frailes, que "ayudaría a saber el alcance real de esta pandemia". Sin embargo, ha hecho "oídos sordos".

El portavoz socialista ha asegurado que hicieron y siguen haciendo esta petición "desde la más absoluta lealtad y voluntad de cooperar en defensa de la salud pública de Frailes" y de su ciudadanía. "Si la alcaldesa hubiese cumplido con su obligación, nosotros no habríamos movido ni un dedo, la habríamos respaldado y aplaudido incluso. Pero no se ha hecho nada en estas semanas y no queremos que la preocupación que hoy existe en nuestro pueblo se convierta en alarma por la falta de reacción de nuestro Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía", ha concluido.