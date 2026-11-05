El PSOE de Jaén lamenta que los presupuestos de la Junta para 2027 "dan la espalda a la capital"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ante el solar del APA III. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado este jueves que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 "dan la espalda" a la capital.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz socialista, José Manuel Higueras, quien ha criticado que el delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez, y el PP "digan que este es el año de Jaén" cuando "se destinan cero euros para VPO, no hay alternativas ni de uso ni de cesión de los solares de Los Uribe y el Apa III" o "cuando se repiten año tras año las mismas partidas que nunca se ejecutan para las ciudades de la Justicia y Sanitaria".

Igualmente, ha criticado que la Junta "venda como una inversión" el gasto de funcionamiento del tranvía, mientras que en otras capitales ya financia la segunda y la tercera línea de este transporte.

"Pagar a la empresa concesionaria, como tiene que pagar el Ayuntamiento también, no es una inversión. Como tampoco lo es vender una partida para la construcción del edificio del Conservatorio de Danza cuando la Junta sigue sin aprobar los estudios y el profesorado y medios necesario para impartirlos en Jaén", ha asegurado.

En en este sentido, Higueras ha considerado que este presupuesto, el primero del PP y Vox, es "de pagar gasto corriente, la luz de los edificios y el sueldo de los funcionarios", pero "para Jaén no hay nada de nada".

Ha recordado, además, que el PP planteó en sus programas electorales de 2022 y de 2026 el desarrollo de los distribuidores para el tráfico de la capital, "con petición expresa del Ayuntamiento en pleno, apoyado por vecinos y constructores".

Sin embargo, no hay "ni rastro de las circunvalaciones Norte y Este de la ciudad en los presupuestos de la Junta". "Es más, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se comprometió con este asunto en su visita al Ayuntamiento en 2025 y hasta el día de hoy, nada de nada", ha apostillado.

El edil ha afeado que "el PP sea incapaz de reconocer que Moreno Bonilla no saca del papel los proyectos pendientes con Jaén", punto en el que ha calificado de "sangrante" la "discriminación" en vivienda pública, "con cero viviendas proyectadas y cero construidas en estos ocho años".

"Y más teniendo solares propios disponibles como el de Hornos Negros, en el casco antiguo", ha dicho el concejal, quien ha añadido que esta zona hay otros dos "abandonados" --los del antiguo Palacio de Los Uribes y APA III--, en los que "la Junta ni actúa ni cede al Ayuntamiento para que busque un uso".

"Esta ciudad se ha acostumbrado a vivir sin la Junta de Andalucía. La que en Córdoba pone millones para la Ronda Norte y el Colce, con 100 millones de euros, mientras que en el Cetedex pone cero; en Sevilla construye la tercera línea del metro, en Málaga dota hospitales y en Cádiz da millones para viviendas públicas y carreteras", ha afirmado.