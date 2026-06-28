El PSOE de Jaén llama a la lucha por los derechos Lgtbi ante la "amenaza terrible" de las "fuerzas de la derecha"

Archivo - La diputada por el PSOE de Jaén Ana Cobo. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Ana Cobo hace un llamamiento "a seguir luchando con más fuerza si cabe" por los derechos y libertades del colectivo Lgtbi "en un escenario complicado en el que las fuerzas de la derecha suponen una amenaza terrible". En este sentido, Cobo ha criticado que PP y Vox no han apoyado esta semana en el Congreso la aprobación de una ley para perseguir y castigar las terapias de conversión.

"El PP se ha retratado una vez más con un partido profundamente intolerante contra este colectivo. Votaron en contra de la ley de matrimonio del mismo sexo, presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional para echarla abajo y en el año 2026, esta misma semana, se han puesto de perfil y no han votado contra las terapias de conversión, que son un esperpento del siglo pasado y más propio de las peores épocas de nuestro país que de la democracia actual", ha sentenciado.

Asimismo, la diputada ha indicado que "siempre ha estado claro que Vox defiende postulados cavernícolas", pero que "la sorpresa desagradable la ha vuelto a dar el PP", que es un partido "que dice unas cosas en público por puro postureo, pero luego a la hora de votar se impone su pensamiento retrógrado". "Es increíble que en pleno siglo XXI el PP sea incapaz de votar contra las terapias de conversión que buscan cambiar la orientación sexual de las personas. Pero ése es el verdadero PP", ha advertido.

Al hilo, Cobo ha valorado que a pesar del boicot de PP y Vox, la ley podrá seguir adelante su tramitación parlamentaria, una norma que supondrá "un importante avance para la libertad" del colectivo Lgtbi, puesto que va a intensificar la persecución y el castigo penal a esas terapias "que son uno de los ataques más despiadados y humillantes que tienen que sufrir" estas personas en función de su condición e identidad sexual. De este modo, las terapias de conversión "pasarán de ser una infracción muy grave con imposición de multas a penalizar a sus promotores con condenas de hasta dos años de cárcel".