El PSOE de Jaén no acudirá al acto del 28F en Sevilla por el "desprecio" a la provincia al no tener ningún galardonado

JAÉN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ningún miembro del PSOE de Jaén acudirá al acto de entrega de Medallas del 28 de Febrero en Sevilla en señal de protesta por "el desprecio, la marginación y el ninguneo" que ha sufrido la provincia al no recibir ninguno de las reconocimientos que concede la Junta con motivo de esta efeméride.

Así lo ha indicado en un comunicado el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado que este protesta "va dirigida contra Juanma Moreno y la Junta de Andalucía", porque han cometido "una nueva agresión contra la provincia de Jaén al convertirla en la única provincia andaluza sin distinción en este Día de Andalucía".

En este punto, ha incidido en el "absoluto respeto" del PSOE por las personas y colectivos distinguidos en esta edición. Para, Reyes resulta "impresentable" que Juanma Moreno "no haya encontrado ningún persona, entidad o colectivo propio de la provincia de Jaén a quien manifestar el reconocimiento por su trabajo, su compromiso o su talento". "Es una afrenta a esta tierra y el PSOE de Jaén no puede permanecer en silencio, ni ser cómplice de este agravio", ha dicho el secretario general de los socialistas jiennenses.

Reyes ha preguntado a Juanma Moreno "qué le ha hecho la provincia de Jaén para que su constante sea el castigo a los hombres y mujeres de esta tierra". "Nadie puede comprender que se concedan más de 20 reconocimientos, que haya cinco para Málaga, que siete provincias andaluzas tengan al menos una distinción y que la provincia de Jaén sea la única que no tiene nada".

"¿De verdad que no hay hombres, mujeres o colectivos en la provincia de Jaén que merezcan ese reconocimiento regional en una fecha tan importante como el 28 de Febrero?", ha cuestionado directamente al presidente de la Junta.

Asimismo, ha lamentado el "papelón histórico" de los parlamentarios del PP de Jaén y "de la propia franquicia de derechas en la provincia", "incapaces de defender a esta provincia y de levantar la voz ante esta nueva injusticia cometida por Juanma Moreno".

Ha concluido apuntando que la Junta de Andalucía "no invierte en Jaén, no construye autovías, no impulsa la Ciudad Sanitaria, no pone en marcha el tranvía, no aprueba planes de empleo, no ayuda al sector del olivar frente a la sequía, ningunea al turismo de interior recortándole espacio en Fitur" y "si esto no es un machaque de Juanma Moreno a la provincia de Jaén, ya nos dirán entonces qué es".