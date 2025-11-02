El PSOE de Jaén nombra nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de Jaén capital a Marina González Ramiro

JAÉN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Juventudes Socialistas de Jaén capital han nombrado a Marina González Ramiro, de 21 años de edad, como la nueva secretaria general de la organización juvenil, y ha estado acompañada en su primera reunión por el secretario de organización del PSOE de la capital, Pedro Garrido, y por representantes de Juventudes de la provincia, en este caso María Dolores Ruiz.

Tal y como ha detallado la formación en una nota, Ramiro es estudiante de Derecho en la Universidad de Jaén (UJA), lo que le permite "tomar el pulso a los jóvenes de la capital, sus inquietudes, demandas y necesidades".

En relación, esta es una de las bases de su propuesta de trabajo al frente de las Juventudes Socialistas de la ciudad jiennense, cuya Secretaría asume "con la convicción del valor de hacer valer las políticas y propuestas relacionadas con la Juventud en el seno del partido y su agrupación local y en aquellos foros en los las Juventudes participen".

Con Marina González retoman, además, el trabajo de las Juventudes en la ciudad Enara González Chans y José Miguel Cueto, que acompañan en este periodo a la joven jiennense desde la Secretaria de Organización y la de Política Municipal, respectivamente.

Así, la organización juvenil pretende ser "altavoz de los más jóvenes" y escuchar sus peticiones y propuestas que, en definitiva, "son también las que nos preocupan como sociedad", motivo por el que asumen un "periodo de arranque y rodaje" en el que quieren "contagiar" su esfuerzo y trabajo como organización "a los más jóvenes" que quieran sumarse al proyecto de Juventudes Socialistas de Jaén capital.