El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en Martos (Jaén). - PSOE DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha pedido este sábado 21 "máxima movilización" a las mujeres y pensionistas de la ciudad de Martos, a los que pidió votar al PSOE en los comicios generales del próximo 29 de noviembre para "poder asegurar sus derechos".

"Las mujeres de Martos se juegan mucho en sus derechos. No podemos permitir que haya un Gobierno de PP y Vox con un vicepresidente y unos ministros machistas y negacionistas", ha manifestado durante un reparto electoral en el mercadillo de Martos, según ha precisado la formación a través de una nota.

De igual modo, se refirió a los más de 5.000 pensionistas que viven en Martos y que "han visto cómo ha crecido su pensión gracias al Gobierno socialista". "No se pueden jugar sus pensiones este 29 de noviembre. Sólo un Gobierno del PSOE es capaz de revalorizarlas como lo ha venido haciendo en todo este tiempo", ha apostillado.

Latorre ha indicado que a Martos "siempre le han venido bien los Gobiernos socialistas". Puso como ejemplo la respuesta "extraordinaria" que ha dado ante una situación difícil como las borrascas de febrero.

En concreto, el Gobierno le ha ingresado nueve millones de euros a los agricultores de Martos, dinero que "tienen ya en sus bolsillos para paliar los daños que sufrieron". "Esto un Gobierno de PP y Vox no lo habría hecho", ha advertido. De igual modo, el Ayuntamiento de Martos ha recibido 18 millones de euros, "una cifra histórica" para paliar los daños en infraestructuras y servicios públicos de la ciudad.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Martos, Emilio Torres, ha reiterado que el 29 de noviembre "nos jugamos mucho, nos jugamos las pensiones, la educación, la sanidad pública de calidad para todos, los derechos laborales y la igualdad entre hombres y mujeres", por lo que hizo un llamamiento a votar al PSOE.