El PSOE de Jaén presenta una moción de censura en Lahiguera ante la "ingobernabilidad" del Ayuntamiento

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha presentado este martes una moción de censura en el Ayuntamiento de Lahiguera "para acabar con la ingobernabilidad y la gravísima parálisis que sufre el municipio" como consecuencia "de la inexistente gestión del equipo de Gobierno, que sólo está integrado por 2 personas y que por tanto es absolutamente insostenible".

"Lahiguera no se merece esta situación de inestabilidad, no puede perder más tiempo y, desde luego, el PSOE no se va a quedar cruzado de brazos. Hemos actuado con responsabilidad y vamos a sacar al Ayuntamiento del estado en que se encuentra", ha manifestado el secretario general del PSOE de Lahiguera, Miguel Zafra, en una nota.

Según ha indicado el partido, la persona propuesta para ser nueva alcaldesa del municipio es Inmaculada Morales, que fue la candidata socialista a la Alcaldía y es la actual portavoz municipal. El pleno será convocado para el próximo 16 de septiembre.

Por otro lado, el PSOE ha recalcado que la moción de censura no vulnera el 'Pacto por la Estabilidad Institucional' o antitransfuguismo, y que está "plenamente legitimada" por la sentencia del TC 134/2025 de 10 de junio de 2025, en la que se declara "nulo" el precepto legal que ajustaba el quorum de concejales promotores de una moción en función de la pertenencia al mismo grupo municipal que el alcalde, por lo que "sólo se necesitan esos cinco votos para que la moción prospere", según ha indicado el partido.

En este sentido, Zafra ha explicado que la moción se ha registrado este martes junto a los dos concejales del Grupo No Adscrito, que sumados a los tres ediles socialistas "garantizan una mayoría absoluta que se traducirá en estabilidad, seguridad y solidez para el Ayuntamiento".

Con el acuerdo de gobierno que han suscrito, el municipio de Lahiguera "va a salir ganando" con un proyecto de futuro "que piensa en el interés general de todos y todas, y no en el interés particular de unos pocos, como ha ocurrido desgraciadamente hasta ahora".

El también edil socialista ha indicado que la moción "está plenamente justificada", no sólo por la "incertidumbre de un equipo de gobierno que sólo tiene dos concejales de nueve, sino también por la mala gestión económica que ha venido desempeñando en estos dos años, la falta de transparencia, el penoso estado de calles y jardines, el empeoramiento de los servicios públicos o el lamentable deterioro de las instalaciones deportivas del municipio, sólo por citar algunos ejemplos".

"Lahiguera necesita un cambio urgente y nosotros se lo vamos a dar con este acuerdo de Gobierno", ha apostillado Zafra.