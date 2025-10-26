El PSOE de Jaén reclama "una sanidad pública fuerte" con más recursos y prevención frente al cáncer de mama

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha participado en la marcha convocada por Ajicam, junto a responsables del grupo parlamentario, ejecutiva provincial, alcaldes, portavoces y concejales socialistas, y ha considerado que "es más importante que nunca redoblar esfuerzos y recursos en la prevención y lucha contra el cáncer de mama".

Según ha detallado la formación en una nota, Latorre ha indicado que se trata de una "enfermedad grave, que afecta muchas mujeres" y es obligación de todos "defender una sanidad pública fuerte, que proteja la salud y la vida de las pacientes, y que blinde el principio básico de igualdad".

Al hilo, Latorre ha querido trasladar su apoyo tanto a esta asociación como a las mujeres afectadas por esta enfermedad y ha señalado que estamos "viviendo unas semanas estremecedoras por el fallo en los cribados del cáncer de mama", a su juicio, "la peor negligencia de la historia de la sanidad en Andalucía".

En este sentido, el secretario general ha afirmado que "la sanidad pública tiene que proteger la vida de las mujeres, no ponerla en peligro", y ha concretado que "no puede volver a ocurrir nunca".