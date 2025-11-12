El PSOE de Jaén señala que "460 personas han muerto en la provincia en 2025 esperando la Dependencia"

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado este miércoles que "460 personas han muerto en la provincia en este 2025 esperando la Ley de Dependencia por parte de la Junta de Andalucía".

"Este derecho se ha convertido en un sufrimiento continuo para las familias. Las prestaciones se reconocen, pero no están llegando a los hogares", ha lamentado la secretaria de Políticas Sociales, Ángeles Díaz, quien ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de haber convertido esta ley "en un vuelva usted mañana que se repite durante 739 mañanas".

Así lo ha indicado antes de participar en una reunión con representantes socialistas en los municipios jiennenses mayores de 20.000 habitantes, donde ha recordado que el plazo que marca la ley para resolver la prestación es de 180 días".

Sin embargo, la Junta "está triplicando los plazos hasta los 559 días", es decir, "más del triple de tiempo para dar respuesta a los expedientes". Un "sufrimiento de usuarios y familiares" al que "se le suma ahora otro plazo más, que es el limbo de la prestación de la Dependencia".

De este modo, "cuando ya tiene el sí al derecho, tiene de nuevo que esperar para acceder a la prestación". Se trata de "la espera de la espera, que por la parte corta son otros 180 días" que se unen a los 559 días anteriores. En la provincia de Jaén, según ha añadido Díaz, "más de 1.300 personas se encuentran en ese limbo".

"Estamos hablando de más de dos años de espera para personas que están falleciendo. A 30 de septiembre, han fallecido 460 personas en la provincia de Jaén esperando sus ayudas. Más de una persona muere cada día en esta tierra esperando un derecho que tiene reconocido", ha denunciado.

Así las cosas, ha considerado que el Gobierno andaluz "no puede sacar pecho ni presumir de la subida de un once por ciento en el presupuesto de 2026", ya que "lo que hace es maquillar las cifras, porque este año ha dejado de ejecutar un diez por ciento".

"Si Moreno Bonilla dice que este sistema no es sostenible, cuando tiene más presupuesto que nunca y cuando el Gobierno de España ha subido su aportación un 150 por ciento en los últimos tres años, entonces no es un problema de cifras, es un problema de decisión política de la Junta", ha concluido.