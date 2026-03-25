El PSOE de Jaén señala que la "agresión" de la Junta a la UJA "se puede parar el 17 de mayo en las urnas"

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado este miércoles que "la agresión" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la Universidad de Jaén "se puede parar en las urnas el próximo 17 de mayo", por lo que ha hecho un llamamiento a la participación masiva en las elecciones andaluzas.

"En menos de dos meses, tenemos una oportunidad de oro para defender de verdad a la UJA, expulsando de la Junta a sus enemigos y abriendo una nueva etapa con crecimiento académico y suficiencia financiera, que es lo que merece nuestra institución más emblemática", ha afirmado en una nota la vicesecretaria general, Yolanda Caballero.

Además, ha anunciado la adhesión del PSOE a la movilización convocada por la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén para el próximo 29 de abril, al tiempo que ha expresado su "respeto y apoyo" al trabajo que viene realizando tanto este colectivo como el rector, su equipo directivo y la comunidad universitaria "en defensa de los intereses" de la UJA.

"El PSOE va a estar siempre respaldando una UJA fuerte, con ambición y con garantía de futuro", ha asegurado Caballero, quien ha lamentado que Moreno "emprendió una agresión" contra esta institución "hace cinco años".

Desde entonces, "no ha cesado en su intento de asfixiar financieramente a la universidad, recortándole recursos, poniendo en riesgo su viabilidad e incluso bloqueando la implantación de nuevos grados, como el de Ingeniería Biomédica, que tuvo que ser rescatado por el Gobierno de España".

La dirigente socialista ha apuntado que Moreno "intentará en este mes y medio preelectoral volver a engañar a la gente", si bien ha considerado que "tantas mentiras ya no cuelan" en la provincia de Jaén.

"Se ha quedado sin credibilidad, lleva cinco años intentando tumbar a la UJA y no nos cabe la menor duda de que va a volver a la carga en cuanto tenga la más mínima ocasión. Así que el 17 de mayo habrá que decirle alto y claro en las urnas que con la UJA no se juega", ha zanjado.