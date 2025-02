PSOE-Jaén señala que centros de salud siguen con citas a dos semanas y acusa a la Junta de "hundir" la sanidad pública

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado este lunes que centros de salud de la provincia de Jaén "siguen dando citas a once días a pesar de las promesas de la Junta de Andalucía y Juanma Moreno", a los que ha acusado del "hundimiento" de la sanidad pública.

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria socialista Ángeles Férriz, quien ha denunciado que el Gobierno autonómico "lleva tres años prometiendo que la normalidad" iba a regresar a la Atención Primaria, pero "a día de hoy, en muchos centros de salud de la provincia sigue siendo misión imposible ver al médico en un plazo máximo de 48 horas".

"El PP se está cargando la Atención Primaria y eso se traduce en que hoy ocurren cosas que no pasaban en 2018, como querer ver a tu médico de cabecera y que no te den cita hasta el 14 de febrero", ha criticado. Férriz ha afirmado que la situación de los centros de salud "tiene un único responsable que se llama Juanma Moreno", puesto que es "el autor intelectual y material del hundimiento de la sanidad pública".

Al respecto, la parlamentaria ha considerado que el presidente "ha puesto en marcha una operación para desmantelar centros de salud y hospitales", con unos resultados que "están sufriendo los ciudadanos en primera persona".

"No tienen citas en sus centros de salud, la espera para ver al especialista se está prolongando hasta los dos años en muchas áreas y la mitad de los quirófanos están cerrados, por lo que no se opera a buen ritmo y la lista de personas que están ya fuera de plazo para ser intervenidas no para de aumentar", ha dicho.

Ha subrayado que "no sólo hay déficit de profesionales" en los centros de salud y en los consultorios del medio rural, sino que la situación es "alarmante" en los hospitales de la provincia, donde se "ha disparado las listas de espera" por la falta de médicos, especialistas, enfermeros o anestesistas.

"Casi 100.000 personas están esperando una operación o ver al especialista en la provincia de Jaén, lo que supone un aumento del 48 por ciento desde que gobierna Moreno Bonilla en Andalucía", ha apostillado.

Férriz ha advertido de que esta "demolición" de la sanidad pública no se produce de manera fortuita, sino que forma parte de "la hoja de ruta del PP de destrozar el sistema público para desviar fondos a la sanidad privada". Sólo así, a su juicio, cabe entender el aumento del dinero que la Junta presupuesta para los conciertos privados y el hecho de que en estos últimos años "los hospitales privados proliferen como setas".

"Al calor del apoyo de la Junta, aquí se está jugando y haciendo negocio con la salud pública, abriendo una brecha de desigualdad nunca antes vista en la historia de la democracia. Moreno Bonilla nos lleva a un modelo donde quien tenga dinero, podrá acceder más rápido y con más garantías a una atención sanitaria. Y quienes no tengan recursos, quedarán abandonados a su suerte", ha denunciado.