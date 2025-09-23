PSOE de Jaén sitúa al actual Gobierno de España como el que "más ha hecho avanzar a Linares en la historia democrática"

LINARES (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que el actual Gobierno de España es el "que más ha hecho avanzar a Linares en toda la historia democrática", al tiempo que ha lamentado que la Junta de Andalucía "no tiene ningún proyecto estratégico para esta ciudad".

Así lo ha indicado este martes antes de participar en una reunión con miembros del partido en Linares, donde ha puesto de relieve la "importancia estratégica" que tiene el municipio el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al respecto, ha aludido a la inversión de tres millones de euros para mejorar la accesibilidad de la Estación Linares-Baeza y que se suman a todas las actuaciones en marcha o programadas para mejorar la conexión con Alcázar de San Juan y rebajar el tiempo de viaje a Madrid, además de las obras para adaptar los túneles con vistas a la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, según ha informado el PSOE.

"Solo en el último año y medio, el Gobierno ha licitado más de 160 millones de euros en la provincia de Jaén en materia ferroviaria", ha destacado el dirigente socialista.

De otro lado, ha valorado el "espaldarazo" que ha dado al Grado de Ingeniería Biomédica, que se va a implantar en Linares. Además, "la nueva reindustrialización de Linares también viene de la mano del Gobierno" y recordó los 80 millones de euros para Sicnova o la llegada de empresas como Escribano, Desay o FMG.

Latorre ha lanzado "un recado" al PP, al Ayuntamiento de Linares y a la Junta de Andalucía y les ha reclamado que "no vayan únicamente a rebufo de las buenas noticias que traen" el Gobierno de España o la Diputación. En este sentido, ha afirmado que "Juanma Moreno tiene que arremangarse y apostar por esta ciudad" después de siete años de panorama "desolador" por parte del Gobierno andaluz.

En este punto, ha advertido de "algo muy grave" y es que "se puede dar el caso de que el Gobierno de España termine de cumplir con sus compromisos y que, debido a la inoperancia de la Junta de Andalucía, Linares pierda el tren del progreso".

"¿De qué le sirve a Linares tener esa Autopista Ferroviaria si la Junta no conecta el parque de Santana con las vías? ¿De qué le sirve si tampoco construye el Puerto Seco?", ha preguntado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, ha asegurado que el partido, el Gobierno de España y la Diputación Provincial "van a seguir trabajando en esa estrategia de proyectos serios para mejorar la vida de los linarenses".

"Es indudable que el PSOE está cambiando esta ciudad, por mucho que el PP niegue la mayor. No se puede poner en duda el apoyo inquebrantable que tiene esta ciudad por parte del Gobierno y de la Diputación", ha subrayado.

COMPROMISO

Se ha detenido específicamente en el compromiso de la Diputación, que lleva más de siete millones de euros en la ciudad para generar 450 empleos a través del plan de empleo intensivo, y eso a pesar de que no tiene competencias en la materia. "¿A cuántas empresas de Linares ha ayudado la Junta de Andalucía con este tipo de ayudas? ", ha cuestionado Perales.

También ha mencionado el apoyo en infraestructuras, como los 460.000 euros para el Paseo de la Ermita, los 360.000 euros para el entoldado de los parques infantiles o la sala de tenis de mesa que será pronto una realidad. Ha añadido que la pista de atletismo tenía "acuerdo y financiación" entre Ayuntamiento y Diputación, pero cuando entró el PP en el gobierno local "en tan solo un día eliminó esa posibilidad de un plumazo".

A ello ha sumado los 560.000 euros que Diputación va a destinar a la carretera Lupión-Estación Linares Baeza, mientras que el PP debería explicar "si van a hacer algo con la carretera de Jabalquinto o la que conecta con Baeza", competencia de la Junta de Andalucía.