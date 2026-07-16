PSOE Jaén tacha de "auténtica chapuza" las obras de la Junta en caminos rurales y exige actuaciones "en condiciones"

Imagen de un camino rural en el que, según el PSOE, ya se ha intervenido por la Junta - PSOE

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Jaén ha denunciado que las obras que la Junta de Andalucía está ejecutando en numerosos caminos rurales de la provincia constituyen "una auténtica chapuza". Ante esta situación, han exigido a la Administración autonómica que realice estas actuaciones "en condiciones".

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, que ha explicado que han recibido "innumerables quejas, denuncias e imágenes" de caminos rurales en los que ya ha intervenido la Junta y que presentan un aspecto "lamentable" debido a que "apenas han pasado la niveladora y poco más".

En este sentido, Latorre ha indicado que existen actuaciones que supuestamente cuentan con un presupuesto superior a los 50.000 euros pero que, a tenor de los trabajos que se han llevado a cabo sobre el terreno, "nadie diría que han ejecutado más de 1.000 euros".

El dirigente socialista ha manifestado la "preocupación" de los alcaldes y alcaldesas socialistas por "la falta de mantenimiento y financiación de la Junta de Andalucía en los últimos siete años" en estas vías rurales. Una situación de deterioro que, según ha apuntado, se ha visto "agravada" con las borrascas registradas el pasado mes de febrero.

Al respecto, Latorre ha contrastado la gestión autonómica con la del Gobierno de España, señalando que, ante los efectos del temporal, el Ejecutivo central "dio la cara" y puso sobre la mesa 7.000 millones de euros, de los cuales 65 millones de euros "van a llegar a la provincia de Jaén para reparar los destrozos" en dichas vías. "Es una inversión con sello socialista, con el compromiso inequívoco del Gobierno con la provincia y con los agricultores y agricultoras", ha apostillado.

Por el contrario, el secretario general de los socialistas jiennenses ha afeado que, frente a esos 65 millones de la administración estatal, la Junta de Andalucía "sólo ha aportado 14 millones de euros". "La cosa no queda ahí, no sólo en que es una cifra ridícula, sino en cómo la están ejecutando", ha reprochado.

Por todo ello, Latorre ha exigido a la Junta de Andalucía que acometa estas obras de manera adecuada y que, al menos, ejecute en su totalidad los 14 millones de euros anunciados.

Asimismo, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista va a desempeñar una labor de fiscalización para comprobar si las obras se están ejecutando conforme a los proyectos redactados. "Si no lo están haciendo, Moreno Bonilla tendrá que responder ante los agricultores y agricultoras jiennenses y explicarles por qué les ha vuelto a engañar", ha advertido Latorre.