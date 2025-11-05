PSOE Jaén tacha de "tomadura de pelo electoralista" el anuncio de la Junta sobre la Autovía del Olivar

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha tachado de "tomadura de pelo electoralista" el anuncio de la Junta de Andalucía de una inversión de 40 millones en el tramo Martos-Arroyo Salado de la Autovía del Olivar. Los socialistas han incidido en que los presupuestos de la Junta para 2026 "contemplan menos de cuatro millones de euros" para esta actuación.

"El Consejo de Gobierno ha vuelto a poner en marcha la maquinaria de propaganda para intentar engañar otra vez a la provincia de Jaén", ha dicho en un comunicado el parlamentario socialista Víctor Torres, al tiempo que ha indicado que la obra anunciada supone apenas cinco kilómetros y "no llegaría ni al cruce de Las Casillas" después de ocho años de gobierno del PP en la Junta.

Además, los socialistas sostienen que tampoco incluye el acceso para la conexión entre el Polígono Olivarero y Andaltec, ni el estudio informativo necesario, "reivindicaciones del Ayuntamiento de Martos que el Gobierno andaluz sigue sin atender".

Para Torres, la Junta de Andalucía "carece de credibilidad", mucho más en la provincia de Jaén y también en lo que se refiere a la Autovía del Olivar, que "lleva siete años abandonada sin un solo kilómetro nuevo en construcción". A pesar de ello, la Junta sólo ha presupuestado 3,8 millones de euros para el tramo entre Martos y la A-6051 y además "ha troceado el proyecto entre Martos y Alcaudete en no sabemos cuántos tramos y cuántas fases".

El parlamentario ha mantenido que "nada de lo que presupuesta Moreno Bonilla se convierte en realidad" y se ha remitido precisamente a los datos de ejecución de este 2025. El PP había comprometido 365 millones de euros de inversión en la provincia y a 30 de septiembre "sólo había gastado 17 millones, menos de un cinco por ciento de lo presupuestado".

"Tiene gracia que la Junta sólo haya ejecutado 17 millones en toda la provincia en lo que llevamos de año y que hoy nos digan que van a destinar nada menos que 40 millones sólo a este tramo de la Autovía del Olivar. No hay quien les crea", ha afirmado el parlamentario socialista.

En esta línea, ha añadido que "no hay propaganda que pueda tapar que en siete años el PP ha sido incapaz de construir ni un solo kilómetro de autovía, ni en Martos-Alcaudete, ni en la Torredonjimeno-El Carpio, ni en la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar".