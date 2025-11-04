El PSOE de Jaén valora que el Gobierno ampliará el cribado neonatal "a 25 patologías"

Miembros del PSOE de Jaén en la reunión con el presidente de Más Visibles, Pedro Lendínez (2d). - PSOE DE JAÉN

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado este martes que el Gobierno de España ampliará "a 25 enfermedades" el cribado neonatal que se practica a los bebés y que "es fundamental para combatir discapacidades futuras y aumentar la calidad de vida".

Así lo ha indicado en una nota el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, José Latorre, tras reunirse con Pedro Lendínez, presidente de la Asociación Más Visibles. Colectivo que impulsa una iniciativa legislativa popular (ILP) para conseguir aumentar a más patologías esa prueba del talón y garantizar un acceso homogéneo y equitativo en España, ya que hasta ahora varía según la comunidad.

Latorre ha elogiado la "labor encomiable" de Más Visibles en la ayuda a pacientes, profesionales y familias en el ámbito de las enfermedades raras. Ha explicado, además, que en 2018, cuando el PSOE llegó al Gobierno, la cartera de servicios del cribado neonatal incluía siete pruebas y en 2024, gracias también a esta asociación, "se consiguió aumentar hasta once".

En enero de este año, se amplió hasta doce. "La buena noticia es que se está haciendo un trabajo muy importante por parte del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España para llegar ahora hasta las 22 o 25 pruebas", ha afirmado el senador socialista.

Este compromiso, según ha apuntado, se encuadra en la firme convicción del Gobierno de España "por aumentar la inversión en sanidad pública". Al hilo, ha destacado que en estos siete años se ha "incrementado su presupuesto en más de un 45 por ciento, señal inequívoca de la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la sanidad pública".

Por su parte, el presidente de Más Visibles ha agradecido al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España que hayan sido "muy sensibles" a sus reivindicaciones".

"Tras 14 años sin tocar la cartera común de servicios del cribado, pasamos de siete a once, en enero ampliamos a doce, a una patología más, y ahora se ha cerrado la consulta pública para subir antes de final de año y cumplir el compromiso de llegar a 22-25 patologías", ha subrayado.

Lendínez ha resaltado que su asociación viene pidiendo una ampliación del cribado neonatal "en equidad", para que "todos los niños y niñas, nazcan donde nazcan, tengan las mismas oportunidades de diagnóstico en todo el territorio nacional".

"Estamos dando grandes pasos, nuestras reivindicaciones se están cumpliendo, pero no queremos quedarnos ahí, porque se puede llegar hasta 40 patologías, como en algunas comunidades autónomas", ha manifestado.