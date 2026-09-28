PSOE-A lamenta la "inmoralidad" de la Junta al "devolver" al Gobierno "nueve millones para atender a menores" migrantes

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha lamentado este lunes la "inmoralidad" que, en su opinión, ha tenido el Gobierno andaluz al "devolver" al Gobierno de España unos "nueve millones de euros" sin ejecutar de un "fondo finalista para atender" a menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma.

Así lo ha criticado el representante socialista en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que presumía de tener un "corazón así de grande", ha "devuelto al Gobierno de España nueve millones de euros para atender a menores, a niños y niñas inmigrantes que hay en nuestra tierra".

Alejandro Moyano ha señalado que en el PSOE-A se les ha puesto "la piel de gallina" cuando han "conocido" la información que al respecto de este asunto han publicado este lunes periódicos del Grupo Joly como 'Diario de Sevilla', y ha subrayado que dicho dinero que la Junta ha dejado de gastar "venía del Gobierno de España como fondo finalista para atender a esos menores, niños y niñas que vienen huyendo de la miseria, que vienen con lo puesto".

El representante socialista ha criticado que, por parte de la Junta de Andalucía, se ha optado por "coger" esos nueve millones de euros y "devolvérselos de nuevo al Gobierno de España porque no quiere ejecutarlos", y se ha preguntado si, "de verdad, el presidente de la Junta de Andalucía, de una tierra de acogimiento, puede tener la desfachatez, la inmoralidad de devolver nueve millones de euros para atender a niños y niñas inmigrantes que malviven y que vienen huyendo de situaciones deleznables".

En esa línea, Moyano ha considerado que Moreno debería "hacerse ver" esta actitud "ya no solamente como político ni como presidente de la Junta, sino como persona", y ha aseverado que "la incapacidad y la inmoralidad a la que están llevando las políticas de la Junta de Andalucía no tienen parangón ni se han visto nunca en esta tierra".

Tras ello, ha advertido de que desde el PSOE-A van a "seguir haciendo hincapié" en emplazar a la Junta a que "coja las riendas en sus competencias y que, cuando venga dinero de fuera", como esos "nueve millones de euros del Gobierno de España para ayudar" a la administración autonómica a "ejecutar políticas, y para ayudar a niños y niñas inmigrantes, por supuesto los coja, lo invierta y no lo devuelva al Gobierno de España", según ha zanjado.