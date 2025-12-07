PSOE-A lamenta que la nueva Ley de Vivienda "no soluciona el drama habitacional" y "consolida la especulación"

Archivo - La parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez interviene en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE de Andalucía, Verónica Pérez, ha lamentado este domingo que la nueva Ley de Vivienda aprobada este martes, 2 de diciembre, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, representa una "oportunidad perdida para solucionar el drama habitacional en la comunidad" y "olvida a las familias que sufren dificultades para acceder a una vivienda digna". Asimismo, ha expresado que la norma consolida "un modelo especulativo" que "apuesta por aumentar la edificabilidad y facilitar nuevas construcciones sin atender a las necesidades reales de los ciudadanos".

En una nota emitida por el partido, la parlamentaria socialista ha acusado al Gobierno andaluz de haber permitido que el precio de la vivienda de Andalucía actualmente "sea el más alto de su historia". Según la socialista, desde 2018, la subida del precio de compraventa ha superado el 55 por ciento y el del alquiler el 60 por ciento, cifras que se sitúan "muy por encima de la media nacional, 8 y 15 puntos más respectivamente".

Asimismo, ha asegurado que esta situación genera "sufrimiento real" en muchas familias, citando ejemplos concretos como las 11 familias del barrio sevillano de Palmete "con inminente desahucio", las 91 familias de Écija "cuyas viviendas sociales fueron vendidas a un fondo buitre ante la inacción de la Junta", o la expulsión de vecinos en barrios como la Viña en Cádiz "por la turistificación".

La parlamentaria ha reprochado además la "pasividad" del Gobierno andaluz en materia de vivienda durante los últimos siete años, acusando al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de priorizar "la confrontación constante" con el Gobierno central. Entre los ejemplos mencionados, ha citado el "boicot" al Bono Alquiler Joven, la "negativa" a declarar zonas tensionadas como recoge la ley estatal y la "falta" de ejecución de más de 1.000 millones de euros destinados a políticas de vivienda.

Sobre la nueva ley autonómica, aprobada "en trámite exprés y con el único apoyo del PP", Pérez ha afirmado que "no le gusta a nadie salvo a quienes ven en ella una oportunidad de negocio".

Cabe enmarcar que el texto salió del Consejo de Gobierno el 10 de septiembre y ha salido adelante únicamente con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo tanto de Vox en Andalucía como de los grupos parlamentarios de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha asegurado que el propósito de esta iniciativa legal es "poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo", al tiempo que ha sostenido que la política pública de vivienda "no es un campo de batalla ideológico", antes de afirmar que "es un derecho".

Entre los órganos que contempla la futura Ley de Vivienda de Andalucía incluye la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y de lucha contra la ocupación ilegal. Además, contempla aspectos como las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.