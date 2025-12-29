El PSOE lamenta que "el presupuesto más alto" de la Diputación de Córdoba sea el que "menos apoyo da a ayuntamientos"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha rechazado que el borrador de Presupuestos de la Diputación para 2026, "el más abultado y alto de su historia", sea, sin embargo, "el que menos apoyo da a los ayuntamientos de la provincia", por lo que ha cuestionado al presidente de la Corporación provincial, Salvador Fuentes (PP), "¿cómo piensa transformar la provincia de Córdoba sin contar con los alcaldes?".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales ha lanzado una batería de preguntas a Fuentes para que "se pronuncie acerca de cómo va a solucionar el problema deficitario de las empresas públicas sin aumentar su capital social o sin aprobar las transferencias necesarias para cubrir las pérdidas que él mismo ha provocado", cuestión en la que le ha pedido que aclare si "lo que quiere es pedirle a la ciudadanía de la provincia de Córdoba que pague más del doble por el agua y la basura que pagaba con los gobiernos socialistas en la Diputación".

Por ello, Morales ha aprovechado las fiestas navideñas para trasladar que el Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba "ha escrito su carta a los Reyes Magos, pero no al Moreno Bonilla 'Baltasar', que recorta hospitales y escuelas, sino a los Reyes Magos de verdad", misiva en la que el portacoz afirma que han pedido "más dinero para los ayuntamientos, menos convocatorias inútiles y menos reintegro".

Igualmente, desde el PSOE han pedido "mucha más autonomía municipal, además de que los 50 millones de euros que transfiere el Gobierno de España a la provincia lleguen realmente a los municipios y a los ayuntamientos, que son los que más lo necesitan".

Para concluir, el diputado provincial del PSOE ha exigido al Gobierno del PP que "queremos que la Diputación de Córdoba vuelva a ser la casa de los ayuntamientos, no la casa palacio del señor Fuentes, porque gobernar Córdoba es escuchar a su pueblo, no darle la espalda".