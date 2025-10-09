PSOE llama "a dar la batalla" contra los recortes de líneas educativas en la provincia de Jaén

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha llamado "a dar la batalla" contra los recortes de líneas en los colegios, la creación de clases mixtas y la masificación de las aulas en la provincia de Jaén.

Así lo ha planteado el parlamentario socialista Jacinto Viedma tras reunirse con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Fampa) Los Olivos para presentarles la Proposición de Ley con la que el PSOE defenderá en el Parlamento andaluz la rebaja de las ratios en las diferentes etapas educativas, algo en lo que "el Gobierno andaluz tendrá que retratarse".

Ha señalado que esta Proposición de Ley está elaborada "tras escuchar las demandas y propuestas de la comunidad educativa", por lo que en buena medida "da repuesta a las necesidades planteadas por sindicatos, docentes, alumnado y familias". El objetivo de esta medida es rebajar la ratio de alumnos por clase hasta los 18 en Infantil y Primaria, los 23 en Secundaria y los 27 en Bachillerato. En el caso de la Formación Profesional, partiría de 20 alumnos, aunque con posibilidades de quedarse hasta en 15.

Si esta reforma de la Ley de Educación de Andalucía prospera, supondría, según Viedma, la creación de 13.000 plazas docentes y una inversión anual de más de 700 millones de euros. "Esta modificación legislativa permitiría frenar la sangría de líneas educativas que está suprimiendo la Junta de Andalucía", ha dicho el parlamentario socialista.

Sólo en la provincia de Jaén, según datos aportados por el PSOE, hay 215 unidades menos de Infantil y Primaria que en 2019. Y a esto le ha sumado que la Junta está creando aulas mixtas donde comparten espacio alumnos de distintas edades; o "las clases masificadas, especialmente en Secundaria y Bachillerato, en las que se supera la treintena de alumnos sin que la Junta esté autorizando el desdoble".

Viedma ha incidido que "muy pronto" se conocerán "los nuevos recortes de unidades de la Junta para este curso 2025-2026", lo que sumado "al caótico inicio de curso en materia de transporte escolar", con 500 alumnos afectados en la provincia, "van a seguir confirmando el grave retroceso que sufre nuestra educación pública a manos del PP en la Junta".