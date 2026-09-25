PSOE lleva al Defensor del Pueblo Andaluz los cortes de alumbrado en Granada tras los robos de cableado

Concejales socialistas en el Ayuntamiento de Granada. - PSOE

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada trasladará al Defensor del Pueblo Andaluz "la situación de abandono e inseguridad que sufren miles de vecinos de los distritos Norte y Beiro a causa de los cortes prolongados de alumbrado público en más de 42 calles" derivados de los robos de cable.

Junto a ello, los socialistas han informado de que el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja que presentaron en su día por la supresión de las líneas de autobús urbano en el Distrito Norte a partir de las 16,00 horas, un expediente sobre el que ya ha requerido información al equipo de gobierno, del PP.

La portavoz del PSOE en el Consistorio, Raquel Ruz, ha señalado que el recorte de transporte afectó a una población muy amplia por una cuestión de seguridad "que es competencia del Ayuntamiento". "Son problemas que siempre han pasado y, sin embargo, este Ayuntamiento, la gestión de la señora Carazo y del Partido Popular, lo que hace es dar la espalda, despreciar a los vecinos y eliminarles servicios públicos tan necesarios como el transporte", ha dicho.

En este contexto, Ruz ha censurado que el Ayuntamiento "lleve desde el pasado mes de junio sin dar una solución al apagón que mantiene a oscuras a miles de familias de Campo Verde y la avenida de Pulianas".

Ha desvelado que en la Junta de Seguridad celebrada el pasado 1 de septiembre --a la que recriminó que no fuera la alcaldesa-- se dictaron actuaciones concretas que "el Ayuntamiento sigue sin ejecutar tres meses después".

Además de instar a la reposición inmediata del cableado, se recomendó soldar las arquetas de luz. "Una medida crucial no solo preventiva, sino legal", ha dicho, pues "al soldar las arquetas se dificulta el acceso de los ladrones y se les obliga a romper la estructura, por lo cual la calificación jurídica pasa de hurto a delito de robo", lo que supone penas mayores.

Preguntada por la propuesta de declaración institucional presentada sobre este asunto, la portavoz socialista ha confirmado que el PSOE la firmará y apoyará "puesto que es un problema que tenemos que solucionar entre todos". No obstante, ha pedido al Ayuntamiento que "se tome en serio esta cuestión porque son miles de vecinos afectados", lo que ahora se agravará, advierte, con "el próximo cambio de hora, cuando a las seis ya sea de noche".