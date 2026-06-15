El PSOE lleva al Pleno de Diputación de Córdoba iniciativas sobre viviendas y apoyo técnico para los municipios

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez. - PSOE

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno ordinario del mes de junio dos mociones centradas en facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la asistencia técnica y jurídica a los municipios menores de 20.000 habitantes.

El portavoz del PSOE en la Corporación provincial, Pepe Álvarez, ha avanzado que la primera de las iniciativas plantea impulsar en la provincia la aplicación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España, "con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables".

La moción reclama a la Junta de Andalucía que "active de manera inmediata el desarrollo del plan en Andalucía y garantice la cofinanciación necesaria para que los ayuntamientos puedan acogerse a las distintas líneas de ayudas y programas contemplados".

Además, el Grupo Socialista propone que la Diputación de Córdoba ponga en marcha programas de apoyo técnico, económico y administrativo dirigidos a los municipios para facilitar el acceso a financiación, la identificación de suelo y patrimonio público destinado a vivienda protegida o asequible y la ejecución de proyectos vinculados al Plan Estatal.

La iniciativa, ha destacado Pepe Álvarez, también incluye "la creación de una línea específica de rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes y medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes menores de 35 años, especialmente en zonas rurales afectadas por la despoblación".

El portavoz socialista en la Diputación ha señalado que "el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias y también en un reto para el futuro de nuestros pueblos".

Álvarez ha defendido que "las administraciones tienen que trabajar de manera coordinada para aprovechar todos los recursos disponibles y garantizar que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades".

AYUDAS ESTATALES POR EL TREN DE BORRASCAS

La segunda moción presentada por el Grupo Socialista está relacionada con la asistencia técnica y jurídica a los municipios menores de 20.000 habitantes beneficiarios de las ayudas estatales aprobadas tras los daños ocasionados por las borrascas registradas este año.

La iniciativa recuerda que 37 municipios cordobeses recibirán alrededor de 50 millones de euros para actuaciones de reparación, reconstrucción y mejora de infraestructuras y servicios municipales. Ante la complejidad técnica y administrativa de estos proyectos, el PSOE propone que la Diputación "ponga a disposición de los ayuntamientos personal técnico del Servicio de Arquitectura y Urbanismo para la redacción de proyectos y la tramitación necesaria".

Asimismo, la moción plantea abrir una línea de ayudas para aquellos municipios que no puedan ser atendidos directamente por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo y necesiten contratar asistencia externa para poder cumplir los plazos establecidos por el Gobierno de España.

Álvarez ha subrayado que "muchos ayuntamientos pequeños no cuentan con recursos técnicos suficientes para afrontar proyectos de esta magnitud y la Diputación debe implicarse para garantizar que ninguna ayuda se pierda por falta de medios".

"El municipalismo también consiste en acompañar a los ayuntamientos cuando más lo necesitan y en asegurar que todos los municipios, independientemente de su tamaño, tengan capacidad para ejecutar inversiones importantes para sus vecinos", ha concluido el portavoz socialista.