El PSOE lleva a Priego de Córdoba su recogida de firmas por la sanidad pública

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Córdoba prosigue con su campaña de recogida de firmas a favor de la sanidad pública por la provincia, este lunes en Priego de Córdoba, donde la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero, el secretario general del partido en el municipio, Juan Almendros, y la alcaldesa de Fuente-Tójar, la socialista Marifé Muñoz, han estado al frente de las mesas para informar a los vecinos y recoger las demandas y reivindicaciones de los usuarios y profesionales sanitarios que se adscriben a la iniciativa.

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha incidido en que "Andalucía, con más presupuesto que nunca, tiene los peores servicios públicos de su la historia reciente, con el exponente de la sanidad completamente desmantelada".

"Tenemos a más de dos millones de andaluces en lista de espera para ver a un especialista o entrar en quirófano --ha proseguido--, mientras el tiempo medio para ver a un médico de cabecera es de dos o tres semanas, y las pruebas diagnósticas para las operaciones se dilatan a más de un año. Esto no es normal, por lo que hacemos un llamamiento junto a la ciudadanía para que Juanma Moreno (PP) fortalezca la sanidad pública durante el poco tiempo que le quede al frente del Gobierno" de la Junta de Andalucía.

La palamentaria socialista ha agregado que el acceso a la sanidad "es lo que nos iguala a todos", peror el Gobierno andaluz del PP "lo está poniendo en serio riesgo al desmantelar los centros comarcales y acumular a más de medio millón de niños en toda Andalucía sin pediatra".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Priego, Juan Almendros, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que suscriba la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública, para que todos puedan "tener asistencia en igualdad de condiciones, como ocurría cuando la sanidad era la joya de la corona con los anteriores gobiernos socialistas".

La alcaldesa de Fuente-Tójar, Marifé Muñoz, por su lado, ha puesto su municipio, con alrededor de 700 vecinos, como ejemplo de una asistencia sanitaria en precario en el ámbito rural. "Seguimos reivindicando una sanidad pública de calidad y ahora mismo no la tenemos, porque contamos con médico, como mucho un par de días a la semana, sanitarios que cambian cada dos por tres, y con ello es imposible hacer un seguimiento digno a una población con una media de edad elevada", ha comentado.

La alcaldesa se ha quejado de los tiempos de espera para tener una cita y del "pésimo funcionamiento del servicio telefónico que promete asistencia en 72 horas", por lo que ha llamado a los cordobeses "a respaldar con su firma una sanidad de calidad y que se deje de invertir en la privada y se dediquen los recursos a lo público, porque realmente nos va la vida en ello".