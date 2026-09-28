PSOE llevará al Parlamento andaluz el "cierre" de la Escuela de Artesanía de Baeza (Jaén)

Víctor Torres y Lola Marín - PSOE

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén va a llevar al Parlamento de Andalucía la decisión de la Junta de "cerrar" la Escuela de Artesanía de Baeza (Jaén) por no seguir sufragándola ni gestionándola, algo que según los socialistas ha asumido el Ayuntamiento.

El parlamentario andaluz Víctor Torres ha calificado esta medida como "un nuevo robo de servicios públicos" por parte del Gobierno de Juanma Moreno y ha recordado que se trataba de la "única escuela de artesanía que quedaba en Andalucía" y ahora PP y Vox quieren "cometer otro atropello".

A través de un comunicado, el parlamentario socialista ha avanzado que la consejera de Empleo "va a tener que dar cuenta de la situación ante las iniciativas parlamentarias del PSOE" para aclarar cuáles son sus "verdaderas intenciones" respecto a este centro.

Torres ha dirigido sus críticas hacia el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, y el teniente de alcalde, Bartolomé Cruz, a quienes ha acusado de dar "la callada por respuesta" y de actuar como "los pagafantas de la Junta de Andalucía".

"Ante los atropellos de la Junta, ellos salen para pagar los docentes, los monitores y los servicios que el Gobierno andaluz le está quitando a Baeza", ha reprochado el parlamentario, censurando que el equipo de gobierno local (PP-Baeza Merece Más) prefiera "tapar las vergüenzas" de la administración autonómica.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Baeza, Lola Marín, ha explicado que el pasado mes de agosto la Junta de Andalucía "despidió a los trabajadores y trabajadoras de la Escuela de Artesanía". Según ha denunciado, si el PSOE no lo hubiera hecho público, el Ayuntamiento "no hubiera dado ninguna explicación".

Marín ha asegurado que, tras la denuncia socialista, el Consistorio reaccionó "para tapar la verdad" pidiendo presuntamente a los profesores "que se callaran, que no dijeran nada, que vinieran a trabajar sin contrato en septiembre" y que abrieran las instalaciones bajo la promesa de que el Ayuntamiento sacaría una bolsa de empleo de monitores para intentar contratar a las mismas personas.

El objetivo de esta maniobra, según la representante socialista, era evitar "que nadie se enterara de que la Junta había abandonado a su suerte a más de 200 alumnos y alumnas de la comarca".

La portavoz socialista ha advertido de que esta fórmula implica que ahora la ciudad de Baeza "tendría que pagar monitores, limpieza, luz, reparaciones, mantenimiento y materiales". Tras someter este asunto a debate en el pleno municipal, Marín ha criticado que tanto el PP como Baeza Merece Más votaran en contra de exigir que la Junta siga sufragando el centro.

Por ello, ha reafirmado que la formación socialista continuará con su reivindicación en el Parlamento andaluz para exigir que el Gobierno autonómico "siga sufragando y gestionando la Escuela de Artesanía de Baeza".