El PSOE llevará al Pleno de la Diputación de Córdoba la propuesta de subvenvionar a cazadores y cotos con 500.000 euros

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE Desirée Benavides ha anunciado este lunes que su grupo llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para "el fomento de la caza", mediante la que pide "que se active una línea de subvenciones para sociedades de cazadores y cotos en los presupuestos de la institución provincial para 2026, con una partida inicial de medio millón de euros".

Según ha informado el PSOE en una nota, Benavides, que ha estado acompañada por el alcalde de El Viso, el socialista Juan Díaz, ha abogado "por que se establezca una cuantía máxima de 5.000 euros por entidad beneficiaria, priorizando aquellas que desarrollen actuaciones en zonas de especial valor ecológico o afectadas por procesos de despoblación".

También quieren los socialistas que se facilite "la ejecución inmediata de las actuaciones mediante el adelanto del importe de las ayudas, sin necesidad de justificación previa, garantizando el control técnico y documental posterior".

Entre las actuaciones subvencionables, el Grupo Socialista propone "la creación de márgenes multifuncionales para refugio y alimentación de fauna menor; la instalación de comederos, bebederos y puntos de agua adaptados a la fauna cinegética; el desbroce selectivo y cultivo de cereal sin cosecha para mejora del hábitat, y la recuperación del conejo de monte mediante construcción de majanos".

Benavides y Díaz han planteado que se encargue a la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente la elaboración de las bases reguladoras, en coordinación con las federaciones de caza, técnicos ambientales y entidades locales, y que se notifique el acuerdo plenario a la Federación Andaluza de Caza, para su difusión entre las entidades cinegéticas de la provincia de Córdoba.

Los socialistas han abundado en que "la caza menor constituye una parte esencial del patrimonio natural, cultural y económico de la provincia de Córdoba", y que "su práctica sostenible favorece el equilibrio ecológico, el mantenimiento de los ecosistemas agrarios y el dinamismo socioeconómico de numerosas zonas rurales".

De hecho, han expuesto que, "según datos recientes, el sector genera una renta anual estimada en 25 millones de euros y más de 15.000 jornales al año, con un impacto directo e indirecto significativo en sectores como la hostelería, la comercialización de carne de caza y la gestión de cotos. Además, Córdoba cuenta con 1.464 cotos registrados, siendo la provincia con mayor número de cotos en Andalucía y la segunda en número de licencias federadas, solo por detrás del fútbol".

La actividad cinegética, según han señalado los socialistas, "contribuye a la fijación de población en los pueblos pequeños, ya que más del 23,6% de los cazadores residen en municipios con menos de 5.000 habitantes. Además, desde la Diputación de Córdoba se organiza Intercaza, la feria más importante del sector en España, que pone en valor anualmente el papel del sector cinegético en la provincia, con más de 17.000 licencias y 65 expositores que muestran la diversidad de actividades asociadas a la caza".

Desirée Benavides y Juan Díaz han informado de que "en los últimos años se han dado circunstancias desfavorables para esta actividad, como la pérdida de hábitats, la prolongada sequía y la presión cinegética, que han provocado un declive preocupante en las poblaciones de especies emblemáticas, como el conejo de monte y la perdiz roja".

Benavides ha incidido en que "el apoyo institucional a la caza menor redundará en la recuperación de especies clave, la dinamización del tejido asociatvo rural vinculado a la caza, la prevención de incendios y la mejora de la bio-diversidad mediante la gestión activa del territorio".

Por su parte, Díaz ha dicho esperar que la moción sea refrendada por todos los grupos políticos, "dado el potencial económico del sector cinegético y su repercusión en los municipios, así como su apoyo a la recuperación de especies como la liebre, el conejo de monte o la perdiz".