El PSOE local de Jaén aborda en una jornada formativa "soluciones imaginativas de progreso" al problema de la vivienda

Imagen de la jornada - PSOE

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén capital ha celebrado la jornada formativa 'Soluciones imaginativas de progreso al problema de la vivienda', un encuentro de análisis y debate en torno al acceso de las familias, y especialmente de la gente joven, a una vivienda "digna, asequible y estable".

Durante su intervención, el secretario general del PSOE local de Jaén y alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha subrayado la necesidad de vivienda nueva, pero ha advertido de que ese crecimiento "debe hacerse con planificación, equilibrio territorial y mirada de ciudad".

En este punto ha destacado el papel del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) como "herramienta fundamental" para ordenar los futuros desarrollos residenciales y evitar que el crecimiento de unas zonas se produzca a costa del debilitamiento de otros barrios.

El secretario general y alcalde de Jaén ha defendido que la política de vivienda no puede quedar únicamente en manos del mercado, sino que requiere instrumentos públicos capaces de intervenir, planificar y dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.

Así, se ha referido al trabajo del gobierno local para mantener y recuperar Somuvisa como herramienta municipal útil para desarrollar políticas públicas de vivienda, aprovechar los planes y líneas de actuación que se impulsen en esta materia, promover vivienda protegida y recuperar capacidad de intervención desde el Ayuntamiento.

Millán también ha señalado la importancia de aprovechar el suelo municipal y explorar actuaciones vinculadas a la recuperación de vivienda, especialmente en el casco antiguo, donde existen inmuebles cerrados y donde la iniciativa privada encuentra mayores dificultades por la complejidad de intervenir en el centro histórico.

Para Millán, la vivienda debe formar parte de una estrategia urbana más amplia, vinculada a la cohesión entre barrios, la rehabilitación y la recuperación de espacios de la ciudad.

Por su parte, el catedrático Luis Ángel Hierro ha realizado un análisis económico del problema de la vivienda, poniendo el acento en que no existen "varitas mágicas", pero sí políticas públicas eficaces si se actúa con rigor, continuidad y voluntad de intervención.

Hierro, integrante del Comité Director del PSOE andaluz, ha apuntado que el mercado no resuelve por sí solo el acceso a la vivienda, especialmente para las rentas bajas y medias. Por eso, ha defendido que siempre debe existir política pública de vivienda y que las administraciones no pueden renunciar a intervenir.

Entre sus propuestas, el catedrático ha apostado por reforzar el parque público municipal de vivienda, impulsar la promoción pública de VPO y mantener la protección de la vivienda protegida en el tiempo.

Hierro también ha abogado por reducir la presión especulativa sobre la vivienda y de preservar la función social de la VPO, de forma que las viviendas protegidas promovidas con recursos públicos no acaben integrándose en el mercado libre.

Según Hierro, "hay que promover la VPO públicamente" y consolidar un segundo mercado de vivienda protegida con precios controlados y vocación permanente.