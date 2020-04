PSOE manda carta a Moreno sobre cortes de luz en distrito norte y reprocha al alcalde de Granada que lo niegue

GRANADA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha exigido al alcalde de Granada, Luis Salvador, que "deje de negar la situación que padecen los vecinos del distrito Norte con cortes de luz diarios que superan en muchos casos más de cinco horas seguidas, afectando a cientos de familias en un momento de especial dificultad por la situación de confinamiento que vivimos a causa de la pandemia de Covid-19".

Cuenca ha adelantado a través de una nota de prensa que ha mandado además una misiva al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que le recuerda que durante el mandato anterior, "desde el Ayuntamiento pusimos en marcha una serie de medidas que tendían a exigir la ineludible responsabilidad de la compañía suministradora del servicio, a la que exigimos responsabilidades a través de los órganos competentes en materia de consumo, todos dependientes de la Junta de Andalucía".

Para el socialista, "la situación es insostenible, injustificable e insoportable, y no se puede tolerar que el gobierno de PP y CS nieguen una situación que es una realidad indiscutible", por lo que le ha instado a tomar medidas "urgentes, efectivas, por justicia y decencia social".

Cuenca ha detallado en su misiva al presidente de la Junta que el Ayuntamiento presentó varias denuncias ante la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía, la administración que tiene la competencias en este sentido, para que investigara y exigiera responsabilidades a Endesa "porque era y es injustificable que cientos de vecinos no tengan suministro eléctrico".

Al respecto, el portavoz socialista ha preguntado al presidente del la Junta sobre "la situación de estas denuncias presentadas contra Endesa, porque han pasado muchos meses desde aquellas exigencias regladas y no conocemos la resolución adoptada por la Junta, ni si se han adoptado medidas contra la empresa".

Cuenca ha trasladado a Moreno Bonilla que "los cortes de luz en Norte, a día de hoy, no han hecho más que empeorar, en un momento en el que España está en estado de alarma, con todos sus ciudadanos en un confinamiento obligatorio. Está claro que la empresa ha realizado actuaciones en la zona pero no han sido suficientes, por lo que el derecho a este servicio básico al que tienen derecho todos los ciudadanos no se está cumpliendo".

INTERVENCIÓN CONTUNDENTE DE LA JUNTA

Cuenca ha recordado al presidente de la Junta de Andalucía que "los cortes son constantes, prolongándose durante muchas horas, más de cinco y ocho en casi todos los casos, provocando unas situaciones que, directamente atentan contra la dignidad de las vecinas y los vecinos de este Distrito".

Por la gravedad de esta situación, "por las competencias que tiene el Gobierno andaluz para remediar este asunto, en materia de consumo o en materia de derechos sociales, en materia de vivienda entre otras", Cuenca ha solicitado al presidente andaluz, "desde la lealtad institucional y con la intención de sumar esfuerzos para poner freno a esta iniquidad, una intervención contundente que solucione de una vez por todas los problemas de suministro energético que sufren muchas familias que pagan sus recibos puntualmente, pero están expuestos a esta situación lamentable".

El máximo responsable del PSOE le ha reiterado además que "la situación es verdaderamente dramática en Norte. Todos los días recibimos mensajes de vecinos desesperados, que ya no saben que hacer, confinados en sus casas, muchos enfermos y sin luz eléctrica y sin ninguna esperanza en el horizonte. La sensación de impotencia ante los que están pasando hace que más que nunca reclamemos a Endesa y el gobierno municipal y a la Junta de Andalucía, soluciones inmediatas y urgentes, que no se pueden demorar más meses".