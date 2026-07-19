El PSOE-A se manifiesta contra las concesiones programáticas en el sistema de enseñanza andaluz

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, se ha manifestado contra las concesiones programáticas en el sistema de enseñanza andaluz tras confirmarse la hoja de ruta ideológicas acordadas entre Moreno Bonilla y sus socios de Vox. La secretaria se ha cuestionado si las prioridades de la educación pública andaluza serán "la infinidad de problemas que afectan a las familias andaluzas".

Según ha detallado el PSOE-A en una nota, la dirigente socialista ha lamentado que el Ejecutivo autonómico dé la espalda a los "verdaderos" problemas estructurales que asfixian a los centros escolares. "La prioridad para el gobierno de Moreno Bonila y de Vox va a ser concertar una etapa que no es obligatoria, el bachillerato, y además la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí", ha manifestado la dirigente socialista , contraponiendo esta agenda privada a "la falta de profesorado o la bajada de la ratio que reclaman las familias".

Para la secretaria de Educación, las promesas de última hora de la Junta carecen de total credibilidad. "Después de ocho años de gobierno, ahora vienen a decir que van a climatizar los centros educativos o que van a centrar su atención en la etapa de 0 a 3 años". Pero, "después de ocho años sin hacer nada, no nos lo creemos", ha sentenciado .

Además, a la gestión de la educación andaluza hay que sumarle un "grave" episodio de desprotección tras revelarse una resolución de los organismos de control. "El Portal de Transparencia ha sancionado al gobierno andaluz por ceder datos de más de medio millón de alumnos, la mayoría de ellos menores de edad", ha advertido la socialista.

Finalmente, ha remarcado "el verdadero deber que el presidente de la Junta elude para alimentar el relato de la extrema derecha". Así, "la verdadera preocupación de este gobierno debería ser esa: proteger a nuestros niños, no utilizarlos para generar batallas culturales en las aulas". Porque, "Andalucía necesita más profesorado, más escuela pública, más recursos y más igualdad de oportunidades", ha concluido.