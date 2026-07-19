El portavoz de Vox (Sevilla) plantea reducir en más de 10.000 el número límite de pisos turísticos en la ciudad

El portavoz municipal de Vox Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, en una imagen de archivo. - VOX SEVILLA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha presentado una propuesta para limitar los pisos turísticos en la ciudad con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, asegurando que "desde Vox presentamos una propuesta clara y responsable para afrontar uno de los principales problemas que preocupan a los sevillanos, el acceso a las viviendas y la pérdida de población de muchos de nuestros barrios".

Según ha informado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla en un audio, la formación ha planteado "reducir en más de 10.000 el número límite de pisos turísticos en la ciudad, porque entendemos que es necesario recuperar el equilibrio entre la actividad turística y el derecho de los vecinos a seguir viviendo en sus barrios".

Además, García de Polavieja ha subrayado que esta medida "no supone una postura contraria al turismo, sino todo lo contrario". El portavoz ha destacado que "el turismo es un sector estratégico que genera riqueza, empleo y oportunidades", pero ha insistido en que "su crecimiento debe ser ordenado y compatible con la vida diaria de los sevillanos". En este sentido, ha advertido que "no podemos permitir que la presión sobre la vivienda siga expulsando a familias de sus barrios o dificultando el acceso a un alquiler".

Asimismo, García de Polavieja ha explicado que la iniciativa busca el equilibrio de "proteger un sector económico fundamental sin renunciar a defender el interés general y el derecho a la vivienda". Por tanto, la propuesta pretende "compatibilizar el desarrollo del turismo con la protección de los derechos habitacionales de los ciudadanos".

Finalmente, el portavoz de Vox ha hecho un llamamiento al resto de grupos municipales para que respalden la medida, esperando que "actúen con responsabilidad y sean capaces de respaldar una medida que responde a una preocupación real de miles de sevillanos".