Encapuchados queman una bandera española y despliegan pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar

Encapuchados queman una bandera española en Eibar - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Encapuchados han quemado esta noche una bandera española y han desplegado pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar, en la plaza donde se ha colocado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de fútbol entre 'La Roja' y Argentina.

Eibar, lugar de donde es natural Mikel Oyarzabal, jugador de la selección española, es uno de los municipios vascos en los que se ha colocado una pantalla gigante para poder ver el partido.

La pantalla ha sido colocada en la plaza Unzaga, donde, antes del partido, han aparecido unas pintadas en las que se podía leer "Puta España" o "Espainolismoa borrokatu" (combatir el españolismo)

Además, en ese mismo punto también han puesto una pancarta con los mensajes "Inposiorik ez" (imposiciones, no) y "gazte langileok espainolismoari aurre egin" (Jóvenes trabajadores enfrentad al españolismo), junto a un dibujo del escudo de España tachado.

En esta localidad, también se ha celebrado esta tarde una movilización del movimiento Zazpi Baietz para reivindicar la oficialidad de la Euskal Selekzioa.

La plaza Unzaga ha congregado a miles de aficionados y en un momento dado, con el partido ya en juego, unos encapuchados, desde un mirador, han encendido unas bengalas y han quemado una bandera española. En ese mismo punto, han colocado una pancarta en la que aparecen tachadas la bandera española y francesa, junto al escudo "Zazpiak bat" y el mensaje Gurea Euskal Selekzioa (la nuestra, selección vasca).

Además, ese grupo, compuesto por alrededor de media docena de personas, ha desplegado otra pancarta de grandes dimensiones sobre una pared con la palabra "boicot" y el escudo de España tachado.