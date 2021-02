PSOE-A: "Lo más importante" es que la base del Plan Colce viene a Andalucía aunque no a Jaén pese a su "buen trabajo"

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha defendido este lunes que "lo más importante" de la decisión del Ministerio de Defensa de elegir a Córdoba para acoger una de las bases logísticas del Ejército de Tierra enmarcadas en el programa de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército (Plan Colce), es que esa inversión vendrá a la comunidad autónoma, aunque no a la ciudad de Jaén pese al "buen trabajo" que había realizado el alcalde de dicha capital, el socialista Julio Millán, en pos de ese objetivo.

Así lo ha sostenido el dirigente socialista en una rueda de prensa en Sevilla y a preguntas de los periodistas sobre el malestar que ha generado en el equipo de gobierno local de Jaén, dirigido por el PSOE, la decisión de Defensa de ubicar en Córdoba dicha base logística y descartar así la candidatura jiennense.

Juan Cornejo ha insistido en defender que, en este asunto, lo primordial es que Andalucía va a "recibir una importante inversión, con unas consecuencias de creación de puestos de trabajo que, sin lugar a dudas, es para estar contentos" en la comunidad autónoma, porque el citado proyecto "podría estar fuera" de la región.

Se ha declarado además "convencido" de que el Ministerio de Defensa y el Gobierno en general se habrán guiado para tomar su decisión en "la información de la que dispone", si bien ha apostillado que "comprende a Jaén, porque ha hecho un buen trabajo", y su alcalde socialista "recuperó el proyecto y buscó aliados".

"Me consta que Julio Millán ha hecho un tremendo esfuerzo para cumplir los requisitos y que su propuesta fuera competitiva respecto a otras opciones", ha abundado el secretario de Organización del PSOE-A, quien en esa línea ha insistido en considerar "lógico" que en el Ayuntamiento de Jaén no haya gustado la no elección de su ciudad para acoger ese base tras haber hecho "un magnífico trabajo", haber "tomado la iniciativa", "buscado la financiación, los aliados", y presentar un proyecto que entendía que reunía "las condiciones" requeridas, por lo que "tenían la esperanza de recibir esa inversión en Jaén, igual" que la que tenían, según ha apostillado el dirigente socialista, "los compañeros de Córdoba", que "pedían exactamente lo mismo".

Juan Cornejo ha incidido en que "lo más importante" es que a Andalucía va a llegar "una nueva inversión" que evidencia, a su juicio, que el Gobierno que preside Pedro Sánchez "sí está pensando en Andalucía, no como gobiernos anteriores de la derecha" para los que la comunidad autónoma "no contaba ni siquiera para la adjudicación" de ese centro logístico porque "eran otros los parámetros que utilizaban", según ha apostillado.

El 'número dos' del PSOE-A ha dicho "comprender" a su partido y a "la sociedad en su conjunto en Jaén porque tenían la esperanza de que iban a recibir esa inversión", al tiempo que ha remarcado que "hablamos de un proyecto institucional", y "los partidos políticos, aunque estemos gobernando en Madrid y tengamos un presidente socialista, no somos los que presentamos las iniciativas en el Ministerio, ni al Consejo de Ministros va una propuesta del PSOE, sino propuestas de ayuntamientos, diputaciones o la Junta de Andalucía", entre otras administraciones.

Juan Cornejo ha apuntado además que desconoce "los procedimientos, los trámites" seguidos en este proceso, y "quién lo ha hecho mejor". "Ni tampoco me preocupa", ha apostillado para concluir afirmando que, "como PSOE de Andalucía, valoramos muy positivamente la llegada de esa inversión a Andalucía", que es "lo más importante", según ha zanjado.