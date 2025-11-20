PSOE-A: El "modus operandi" de Moreno ante "tramas de corrupción" que le afecten siempre es "decir que no sabe nada"

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha criticado este jueves que el "modus operandi" que sigue el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ante "tramas de corrupción" que puedan afectarle sea siempre decir "que no sabe nada".

"Nunca sabe nada", se ha quejado el portavoz socialista en referencia al presidente de la Junta en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, en la que Francisco Cuenca se ha referido al caso de "corrupción sanitaria que apunta al propio Consejo de Gobierno" del PP-A, y por la que el próximo martes, 25 de noviembre, "van a declarar como imputados" la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus dos antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, por presuntas irregularidades en contratos tramitados por procedimiento de emergencia durante la pandemia de Covid-19.

Cuenca ha insistido en criticar que "da igual lo que Moreno descubra", que el presidente del PP-A "siempre va a situarse en el mismo plano, y es que no sabe nada", y "lo explica de la misma manera" en todos los casos, alegando que "no le habían llamado, no le habían dicho nada, nadie le había atendido, nadie le cogía el teléfono".

El portavoz socialista ha sostenido que esa actitud "suena muy a método Mazón", en referencia al presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y en esa línea ha advertido de que a Juanma Moreno "se le está poniendo la misma cara" que la de su homólogo valenciano.

Cuenca se ha preguntado "cuál es el papel" de Moreno en Andalucía "si no sabe nada" de lo que ocurre, y "qué hay más importante o debería ser más importante" para el presidente de la Junta "que gobernar para toda Andalucía".

"No hay nada más importante que velar por los servicios públicos esenciales para garantizar el día a día de todos los andaluces", ha aseverado en esa línea el portavoz del PSOE-A para preguntarse a renglón seguido "qué hace como presidente" Juanma Moreno "si no sabe nada, si no sirve para nada".

MORENO, DEDICADO "A POSAR, VENDER LIBROS Y MIRAR PARA OTRO LADO"

En ese punto, ha criticado que el líder del PP-A "se está dedicando últimamente a posar, a vender libros" y a "mirar para otro lado", siguiendo "un 'modus operandi'" con el que "pretende tomarnos por tontos a los andaluces", según ha agregado Francisco Cuenca.

Ha indicado también que produce "rabia, pena, tristeza, indignación", cómo "día a día Andalucía es noticia por casos de corrupción del Partido Popular, por tramas y por crisis en los servicios públicos que son competencia" y "responsabilidad directa de Moreno Bonilla, aunque él siga diciendo que no sabe absolutamente nada".

En esa línea, Francisco Cuenca ha considerado que "lo que tiene que hacer" el presidente de la Junta "es dejar de dar vueltas, de esconderse en Madrid vendiendo libros, dar la cara y dar explicaciones a los andaluces de algo que no solo huele mal, sino que le apunta directamente", así como ha sostenido que si Moreno "no sabe nada, lo que tiene que hacer es dejar de ser presidente de la Junta de Andalucía".

"Si no es capaz de asumir sus responsabilidades, lo que tiene que hacer es quitarse de en medio", porque quien "no sabe nada de nada, nunca puede ser presidente de todos los andaluces", ha continuado el portavoz del PSOE-A, para quien Moreno no puede "decir que está apenado" por lo ocurrido y "mantener a los máximos responsables en el sistema sanitario público", y "ser contundente no es rescatar a los viceconsejeros que vienen de las clínicas privadas para seguir untando al ámbito privado ante el desmantelamiento de lo público".

"Ser contundente no es estar rescatando de forma permanente a aquellos que nos avergüenzan, como el consejero 'cum laude' de la mentira", ha dicho también Francisco Cuenca en referencia al nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

PETICIÓN DE "MEDIDAS REALES E INMEDIATAS"

En esa línea, desde el PSOE-A exigen "medidas reales e inmediatas" al presidente de la Junta, "que pida disculpas ante lo que ya es la A-92 de la corrupción desde Almería a Sevilla, pasando por Granada", según ha añadido Francisco Cuenca, que "sobre el caso SAS" ha dicho que es una "trama de desmantelamiento del sistema público a través de los 'negocietes' con sus amigos de la sanidad privada".

El portavoz del PSOE-A ha recordado que este pasado martes declararon ante el juzgado cinco personas en calidad de testigos sobre el caso de presuntas irregularidades en contratos de emergencia del SAS denunciadas por parlamentarios socialistas, entre quienes figuraba la actual viceconsejera de Hacienda y exinterventora de la Junta Amelia Martínez.

Según ha sostenido Francisco Cuenca, de dichas testificales se desprende que, según lo dicho por "los propios técnicos" de la Consejería, "no existía un informe jurídico que acompañara la toma de decisión de ese troceo de los contratos cuando ya había terminado la justificación para ello porque había finalizado el periodo de pandemia" de Covid-19.

Además, ha remarcado que "los técnicos que declararon este mismo lunes, responsables también del SAS, son funcionarios", y vinieron a señalar que "nadie les notificó que ya había cambiado el modelo de contratación y, por tanto, no se justificaba ese troceo de contratos dentro del SAS", así como "reconocían que el precio, el coste de esos servicios era mayor que lo que habitualmente está en el mercado".

Por ello, en opinión de Francisco Cuenca, "hay mucho todavía que deben de explicar" desde la Junta sobre esta cuestión por la que el próximo martes "van a desfilar tres gerentes del SAS por la pasarela" de los juzgados a declarar como investigados.

El portavoz socialista ha reiterado además la exigencia del PSOE-A de "una auditoría externa en el sistema andaluz de salud pública que evalúe todas las contrataciones, nombramientos y procedimientos internos" que se investigan, y "la publicación inmediata de todos los contratos asociados a los investigados", así como ha vuelto a reclamar la constitución de una "comisión parlamentaria de investigación" a la que desde el PP-A "se niegan de forma permanente", según ha criticado.

Francisco Cuenca ha concluido tildando de "lamentable" y "penoso que, mientras el Partido Popular está en sus tejemanejes, en sus líos, las listas de espera se estaban disparando" en la sanidad andaluza y "los hospitales sufrían falta de personal".