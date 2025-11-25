PSOE-A: "Moreno se agarra a la ordinalidad como clavo ardiendo" porque carece de ideas "sobre financiación autonómica"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025. (Foto de archivo). - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha afeado este martes que el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, "se agarra a la ordinalidad como un clavo ardiendo porque no tiene ni una sola idea propia sobre financiación autonómica", una cuestión cuyo "debate" va "mucho más allá" de dicho principio, según los socialistas.

Desde el PSOE-A han reaccionado así, en un mensaje remitido a los medios de comunicación este martes, en un contexto de reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, y después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, se comprometiera la semana pasada, tras dirigir la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a presentar una nueva propuesta para modificar dicho sistema en los próximos dos meses.

Este martes, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), ha expresado el rechazo del Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno a que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en el principio de "ordinalidad", que supone que las comunidades más ricas "reciben más", y "cargarse directamente el principio de solidaridad que establece" la Constitución, según ha advertido el 'número dos' del Gobierno andaluz.

En este contexto, y al hilo de esas declaraciones de Antonio Sanz, desde el PSOE-A han señalado que "Moreno Bonilla y su Gobierno no tienen ni una sola idea ni proyecto sobre financiación autonómica", y "sólo proponen confrontación porque el presidente de la Junta está agotado y cercado por la corrupción".

"Moreno Bonilla se agarra a la ordinalidad como un clavo ardiendo porque no tiene ni una sola idea propia sobre financiación autonómica", han añadido desde el PSOE-A antes de agregar que "el debate sobre financiación va mucho más allá de la ordinalidad".

Dicho esto, desde el PSOE-A han indicado que, "ante la incapacidad" de Moreno "para defender los intereses de Andalucía frente a los de su propio partido, María Jesús Montero es la garante de los intereses de Andalucía en financiación autonómica".

Asimismo, desde el PSOE-A han puesto de relieve que "Andalucía recibirá en 2026 los mayores recursos de su historia, por encima de los 30.000 millones" de euros, "una cifra récord", y al hilo han subrayado que "el 80% de lo que aumenta el presupuesto andaluz se debe al incremento en financiación autonómica".

"Desde que Montero es ministra, Andalucía ha recibido cada año 8.500 más que cuando gobernaba el PP", han subrayado también desde el PSOE-A para concluir advirtiendo de que, "con más recursos que nunca", el presidente de la Junta "tiene los servicios públicos peor que nunca" en la comunidad autónoma andaluza.