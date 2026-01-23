PSOE de Órgiva exige al gobierno local (PP-UCIN) "responsabilidad" con los problemas de abastecimiento de agua

El concejal socialista de Órgiva Joaquín Arenas. - PSOE

ÓRGIVA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Órgiva (Granada) ha exigido al equipo de gobierno (PP-UCIN) del municipio que actúe "con responsabilidad y escuchando a la ciudadanía para resolver el problema del agua y suspenda cualquier actuación que suponga la interrupción del suministro potable hasta que no exista un acuerdo plenario, un expediente completo y una solución viable".

Así, el concejal socialista Joaquín Arenas ha pedido al alcalde del municipio, Raúl Orellana (PP) que atienda la moción presentada por el PSOE que "establece una hoja de ruta responsable y participada para abordar los problemas de abastecimiento del municipio".

En esta propuesta se solicita una reunión con todos los grupos políticos, representantes vecinales, el secretario municipal y el técnico del servicio de aguas para analizar los problemas reales de la red y consensuar soluciones.

Además, entre otras cuestiones, también recoge dar traslado de los acuerdos al Defensor del Pueblo Andaluz y a la Junta de Andalucía, revisar de oficio las facturaciones de los dos últimos trimestres en las que se hayan repercutido a los vecinos consumos no realizados, fugas, tomas ilegales u otras imputaciones indebidas, y devolver íntegramente las cantidades cobradas "de forma improcedente".

También, presentar en un plazo máximo de tres meses un borrador de Ordenanza reguladora del servicio de agua en las zonas rurales, creando comisiones de estudio y trabajo.

"Estos acuerdos no bloquean ninguna actuación, no fomentan el inmovilismo y no niegan la existencia de problemas en la red", ha explicado Arenas, que subraya la necesidad de solucionar este problema a través del diálogo, la planificación y la legalidad.