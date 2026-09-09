PSOE-A pedirá un grupo de trabajo en el Parlamento sobre educación y afea a la Junta el "caos" con destinos de interinos

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 9 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a pedir la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento centrado en la situación del sistema educativo tras conocerse este pasado martes los resultados del Informe PISA, según ha anunciado este miércoles su portavoz adjunta María Márquez, quien, además, ha criticado el "caos" que se ha vivido en las últimas horas en las adjudicaciones de destinos de profesores interinos por un "error informático" que, según la Consejería de Educación, se ha producido.

Así lo ha relatado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha señalado que hay "miles de andaluces" trasladando estos días sus quejas por "el desastre y caos que está suponiendo el arranque del curso escolar" en Andalucía, que cuenta "con 3.000 unidades educativas menos en la escuela pública desde que gobierna" Juanma Moreno, según ha denunciado.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha sostenido que la educación en Andalucía está "peor que en otro sitio" porque "la política del Gobierno" de la Junta "trae consecuencias muy negativas y que perjudican" tanto al alumnado, como a sus familias, "a los docentes y a las infraestructuras" educativas, según ha alertado.

Tras los resultados del informe PISA que sitúan a Andalucía "a la cola" entre las comunidades autónomas, la dirigente del PSOE-A ha criticado que la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, que "tiene competencias exclusivas" en esta materia, en vez de estar "preocupada, atareada, dando soluciones a los problemas que tiene encima de la mesa", está "criticando a Pedro Sánchez", al presidente del Gobierno.

En este contexto, la portavoz adjunta ha anunciado que el Grupo Socialista va a plantear la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para que se escuche "a la comunidad educativa", a "los docentes, las familias, el alumnado y todos los representantes" de la misma, y mientras desde la Junta se desarrolla "una nefasta política educativa", según ha criticado.

Tras aseverar que hay "datos objetivos encima de la mesa para preocuparse" por la situación de la educación en Andalucía, la representante socialista ha señalado que "no se cree nadie que esto es culpa de Pedro Sánchez, cuando además las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas", y después de que el Gobierno del PP-A "acaba de rechazar 5.800 millones de euros de financiación extraordinaria para Andalucía" a través del nuevo modelo que impulsa el Ministerio de Hacienda.

María Márquez ha señalado que el Grupo Socialista quiere que haya "un debate andaluz, con acento andaluz en materia educativa, y que sean precisamente los profesionales, los docentes, maestros, familias que están todos los días en los centros educativos", quienes "vengan al Parlamento y pongan encima de la mesa cuáles pueden ser las líneas de trabajo generales para dar un giro, cambiar el rumbo de la política educativa en Andalucía".

"ERROR INFORMÁTICO" CON INTERINOS

Por otro lado, la diputada socialista se ha hecho eco de la situación que se ha dado con docentes interinos que, el pasado "lunes a mediodía recibieron un mensaje diciéndoles cuál era su destino" para este curso, y que, tras ponerse "inmediatamente" a buscar piso y a organizar su vida allí donde iban a tener que trasladarse, recibieron "el martes a las cuatro de la tarde" otro mensaje de la Junta avisándoles de que había habido "un error informático" en la adjudicación de los destinos.

De esta manera, María Márquez ha alertado de que "hay más de mil maestros en estos momentos en Andalucía con contratos de alquiler firmados, con desplazamientos, viviendo en otras ciudades", a quienes "36 horas después" de recibir un mensaje con el destino asignado han recibido una rectificación con la que se les comunica que "se van a otro sitio".

La representante socialista ha subrayado que se puede dar el caso de un interino que "de un día para otro se tiene que ir a dar clase a Lubrín (Almería), teniendo firmado un contrato de alquiler en La Algaba" (Sevilla).

María Márquez ha llamado la atención acerca de que la consejera de Educación atribuye lo ocurrido a "un error informático" en el Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri), y ha criticado que, en el Gobierno andaluz, "todo es culpa siempre de otro, no de la nefasta gestión, del caos generalizado que se vive en la Consejería de Educación".

Tras denunciar que "la sensibilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía brilla por su ausencia" con el colectivo de interinos, la representante del Grupo Socialista ha pedido al Ejecutivo andaluz que "de manera urgente dé respuesta a estas mil personas, sobre todo por los daños a nivel económico y de organización de sus vidas que supone" este cambio de última hora en las plazas asignadas.