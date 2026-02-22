PSOE-A pedirá esta semana en el Parlamento la creación de un grupo de trabajo para la "reconstrucción" de Andalucía

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá esta semana en el Pleno del Parlamento andaluz una iniciativa para solicitar "la creación de un grupo de trabajo sobre la reconstrucción de Andalucía, en el seno de la comisión competente en materia de Presidencia", tras las consecuencias generadas por la serie de borrascas que han pasado por la comunidad autónoma en las primeras semanas del año.

En concreto, la iniciativa socialista, consultada por Europa Press, se debatirá el próximo jueves, 26 de febrero, en el Pleno del Parlamento, y con ella se propone también que comparezcan en dicho grupo de trabajo "miembros del Consejo de Gobierno, representantes institucionales, entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del tercer sector y personas expertas en protección civil, infraestructuras críticas, adaptación al cambio climático, servicios públicos esenciales y cohesión territorial sobre el impacto de las emergencias climáticas recientes".

Con esta iniciativa para la creación de un grupo de trabajo, el PSOE-A quiere "analizar de manera exhaustiva el impacto de las emergencias climáticas recientes en Andalucía, evaluando los daños personales, económicos, sociales, territoriales y medioambientales producidos, con especial atención a los municipios más afectados".

"Evaluar la eficacia, suficiencia y grado de ejecución presupuestaria de las medidas adoptadas por las distintas administraciones públicas, así como identificar posibles deficiencias, retrasos o carencias en la respuesta institucional", es otra de las ideas que el Grupo Socialista traslada para abordar en dicho grupo de trabajo.

Además, desde el PSOE-A proponen con esta iniciativa "examinar los mecanismos de coordinación interadministrativa activados durante las emergencias, proponiendo mejoras normativas y operativas que garanticen mayor agilidad, transparencia y eficacia en futuras situaciones de crisis".

POR UN "PACTO ANDALUZ POR LA RECONSTRUCCIÓN"

También, "formular propuestas normativas concretas, medidas presupuestarias con memoria económica estimadas y recomendaciones de planificación estratégica que permitan articular un Pacto Andaluz por la Reconstrucción con dotación financiera suficiente, calendario de ejecución y mecanismos de seguimiento".

Otras reivindicaciones socialistas son las de proponer con este grupo de trabajo "la creación de instrumentos permanentes de prevención y respuesta ante emergencias, incluyendo fondos de contingencia, protocolos de actuación y sistemas de evaluación periódica", y "elaborar, con carácter inmediato y urgente, un informe final con conclusiones y recomendaciones que será elevado al Pleno del Parlamento para su debate, aprobación y seguimiento, incorporando un sistema de evaluación del grado de cumplimiento de las medidas acordadas".

El PSOE-A propone que este grupo de trabajo se constituya "formalmente en el plazo máximo de siete días desde la aprobación" de dicha iniciativa por el Pleno del Parlamento.

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista alude a los "diversos episodios de emergencias climáticas" que ha sufrido Andalucía "de forma especialmente intensa en los últimos meses", que "han provocado graves daños personales, sociales, económicos y medioambientales en numerosos municipios de la comunidad autónoma".

"Estos acontecimientos configuran un escenario estructural de mayor frecuencia e intensidad de riesgos naturales vinculados al cambio climático, que exige una respuesta institucional coordinada, estable y con visión de futuro", argumenta la iniciativa socialista.

Desde el PSOE-A sostienen que Andalucía necesita una "reconstrucción" que debe realizarse "desde la cooperación leal entre administraciones", y que la Junta debe "garantizar que los municipios, especialmente los de menor población, dispongan de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para responder con eficacia ante situaciones de emergencia y recuperación".

Además, el Grupo Socialista defiende que "el Parlamento de Andalucía, como sede de la soberanía popular andaluza, debe asumir un papel central en el análisis, impulso y seguimiento de las políticas públicas andaluzas destinadas a la reconstrucción del territorio andaluz, garantizando la participación de los distintos agentes implicados y la máxima transparencia en la gestión de los recursos públicos".

"La magnitud de los daños producidos y la necesidad de planificar actuaciones preventivas y estructurales hacen imprescindible la creación de un espacio parlamentario específico que permita abordar de manera integral esta situación, evaluar las medidas adoptadas y formular propuestas normativas y presupuestarias que refuercen la capacidad de respuesta de Andalucía ante futuras emergencias", concluyen desde el PSOE-A para justificar la solicitud de creación de dicho grupo de trabajo en la Cámara autonómica.