El PSOE pide a la alcaldesa de Granada apartar de la dirección de la Policía Local a investigados por supuestos amaños

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que aparte a los agentes que ha dicho que siguen estando en puestos de mando en la Policía Local de esta ciudad andaluza y son algunos de los más de 40 investigados en las diligencias judiciales que se siguen por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna en el cuerpo de seguridad, entre los cuales está también su exjefe, José Manuel Jiménez Avilés.

A preguntas de los medios tras el levantamiento del sumario, Ruz ha pedido a Carazo además que asuma la "responsabilidad política de haber dejado de que todos estos sucesos siguieran" en unas declaraciones en que ha resaltado "la magnitud que está alcanzando" el proceso judicial, en el que el PSOE hace "un llamamiento para que se investigue absolutamente todo, hasta el último papel".

Ha afeado también a la alcaldesa el en un primer momento "haber mantenido al exjefe de la Policía Local, que lo señala la investigación como el cabecilla de la trama" aún "sabiendo que esta investigación estaba en curso" haciendo "pasar la vergüenza" de escuchar, en unos "audios que se filtraron" en torno a los supuestos amaños, unos comentarios de Avilés, convirtiéndose, ha añadido, en "noticia nacional".

Su investigación y el registro de "su despacho" por la UDEF en el marco de esta investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada "son unas imágenes" que volvieron "a llenar de vergüenza" a los concejales del grupo socialista "como granadinos" y "miembros de este Ayuntamiento", ha apuntado Ruz.

El PSOE advirtió, ha resaltado también su portavoz, "que este señor tenía que dimitir o tenía que ser cesado desde que se inició esta investigación, puesto que sí lo señalaban como cabecilla de la trama" y hace ahora hincapié en que "los otros principales investigados siguen estando dentro del gabinete de la Jefatura, es decir, siguen siendo los que siguen dirigiendo" la Policía Local de Granada.

"Entendemos que también deben ser apartados hasta que la investigación termine" y que se diluciden "las responsabilidades de cada uno", ha remachado Ruz, incidiendo en su petición de que "se investigue hasta el último papel, caiga quien caiga" a fin de "limpiar el honor de la Policía Local", cuyos agentes "se dejan la piel en la calle".