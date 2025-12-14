PSOE pide apoyo unánime del Ayuntamiento de Granada a la Plataforma del Voluntariado y defiende una mayor financiación

La concejala del PSOE Nuria Gutiérrez. - PSOE GRANADA

GRANADA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una declaración institucional que se llevará a la próxima Junta de Portavoces, con el objetivo de que sea aprobada por unanimidad en el pleno de diciembre. La iniciativa, impulsada por la concejala del PSOE Nuria Gutiérrez, tiene como fin que el Ayuntamiento de Granada muestre su apoyo unánime a la Plataforma del Voluntariado de Granada, "una entidad esencial para el tejido social de la provincia".

Gutiérrez ha destacado en una nota que el voluntariado granadino "no es un actor secundario, sino un pilar fundamental que articula y acompaña a más de 80 asociaciones, y forma parte de un ecosistema con más de 250 entidades dedicadas a mejorar la vida de miles de personas". "La Plataforma ofrece formación, asesoramiento y una estructura profesional que garantiza que la solidaridad de Granada llegue a quienes más lo necesitan", ha subrayado la edil.

La concejala ha mostrado su preocupación por la "insuficiente" financiación autonómica, señalando que la actual Línea 12 de la Junta, con un presupuesto de apenas 31.000 euros para toda la comunidad, resulta "claramente insuficiente" para garantizar la continuidad de los programas de voluntariado. En este contexto, ha defendido la necesidad de una convocatoria "específica y estable" que "asegure la supervivencia de los Centros de Recursos y brinde seguridad a las entidades del tercer sector".

La declaración impulsada por el PSOE incluye también una hoja de ruta municipal con medidas concretas para fortalecer la colaboración y el apoyo institucional. Entre ellas, destacan la creación de una mesa técnica de apoyo al voluntariado, la implementación de espacios digitales permanentes en las webs municipales y la incorporación de personal especializado para servir de enlace directo con las asociaciones. El texto también propone trabajar para combatir la desinformación que afecta a las ONG y estudiar posibles incentivos fiscales que refuercen el reconocimiento social de la labor voluntaria.

Por último, Gutiérrez ha hecho un llamado al "consenso" y a la "responsabilidad de todos los grupos municipales". "Granada no sería lo que es sin sus asociaciones ni sin las personas que dedican su tiempo a cuidar, escuchar y acompañar", ha señalado, añadiendo que "respaldar esta declaración es un acto de unidad y un compromiso auténtico con quienes sostienen nuestra red social".