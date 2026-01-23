El PSOE pide al Ayuntamiento de Córdoba reconocer a personal municipal tras atender a afectados por siniestro de Adamuz

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba pedirá el reconocimiento del Consistorio a bomberos, policías, conductores de Aucorsa, Emacsa, empleados públicos y taxistas que han atendido a las víctimas y familiares en el accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo, una iniciativa con la que pretende "expresar oficialmente el agradecimiento del Ayuntamiento a todos los ámbitos sociales que han prestado servicios y atención en la tragedia de Adamuz y en especial a los empleados públicos".

En una nota, la concejal Isabel Bernal ha agregado que el Grupo Socialista también elevará en la Junta de Portavoces el apoyo a la concesión del Premio Princesa de Asturias y la Medalla de Andalucía para los vecinos de Adamuz.

Sobre la primera acción, ha considerado que "en momentos tan dramáticos, difíciles y extremos, bomberos, policías, Protección Civil, empleados públicos del Centro Cívico Poniente, autobuses de Aucorsa y taxistas de Córdoba, entre otros, han demostrado el gran valor que tienen como servicio público para la población, desempeñando su tarea con la máxima disposición, calidad y humanidad, inclusive desde Emacsa, cuyos operarios trasladaron agua al lugar del accidente".

Bernal ha insistido en que desde el PSOE creen "necesario que se reconozca esta labor y que sirva para saber que estos servicios públicos municipales son insustituibles y que se requieren para la vida en sociedad y en especial para circunstancias trágicas, como el accidente ferroviario del domingo 18 de enero".

En este sentido, el PSOE propondrá en la próxima Junta de Portavoces del Ayuntamiento que se realice un reconocimiento por la labor realizada por los empleados públicos de Córdoba ante el accidente de Adamuz, así como el apoyo a la concesión del Premio Princesa de Asturias y la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz por haberse volcado en asistir y acompañar a las víctimas desde los primeros instantes del suceso.

Mientras, la edil ha lamentado "la propagación de bulos y falsas noticias sobre el aumento de las tarifas del taxi tras el accidente". "Nos consta que, justo después del accidente, muchos taxistas fueron de forma voluntaria para hacer transportes gratuitos a todas las personas que lo necesitaron, y que igualmente transportaron en los días posteriores a familiares de las víctimas a destinos de larga distancia adecuando sus precios", ha aseverado.

Para Bernal, "nuestros servicios públicos municipales cordobeses han estado a la altura de las penosas circunstancias que hemos vivido y han atendido a todas las personas que lo han necesitado desinteresadamente, lo que debería de ser reconocido oficialmente".