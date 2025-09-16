El PSOE pide al Ayuntamiento de Granada "seriedad" tras la contratación de "coordinadores informativos" de seguridad

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que "deje a un lado las ocurrencias y gobierne con seriedad", en relación con la activación de "coordinadores informativos uniformados" para hacer frente a los problemas de seguridad ciudadana y ruidos en algunas calles de la capital granadina.

Para la edil socialista, que ha llevado este tema a la Comisión de Protección Ciudadana y de Movilidad del Ayuntamiento de Granada este martes, la medida, según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, "es un despropósito" que demuestra la "gestión errática" del PP en materia de seguridad ciudadana.

Ruz ha aseverado que "es preocupante que la señora Carazo intente suplir las carencias de nuestra Policía Local con medidas que, además de ser ineficaces", pueden ser "ilegales", al tiempo que ha denunciado que "esta semana nos hemos encontrado con una ocurrencia más que afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía, un valor que no se puede poner en entredicho desde una administración pública".

Dar a otros agentes funciones como el control de horarios, la ocupación de la vía pública y la seguridad en ciertas zonas, que "son competencias exclusivas de la Policía Local" está "absolutamente prohibido por ley", ha enfatizado Ruz, quien ha explicado que la normativa de policías locales y la Ley General de Seguridad son claras al respecto.

DESTINO DEL JEFE DE ESTUDIOS DE POLICÍA

En otro orden de cosas, en la comisión, Ruz ha felicitado al jefe de la Policía Local de Granada, Rafael Domingo Sánchez, por el cambio de destino del agente investigado por supuesto maltrato a su mujer e hijas desde la dirección de la escuela del cuerpo a labores de archivo.

Sobre este asunto, que se considera está en el origen del conocido como caso Viogen, el pasado 14 de mayo, el PSOE de Granada exigió a Carazo que "de una vez por todas" revocara el nombramiento del jefe de estudios de la Policía Local de Granada, tras ser nuevamente detenido por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento al estar acusado de maltrato a su mujer e hijas.

Mantenerlo, según ha defendido Ruz este martes en la comisión, "fue una cuestión política", pues, "si se puede" revocar su nombramiento "ahora, se pudo en su momento", en un asunto que "avergonzaba a la Policía Local.